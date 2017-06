Champions, Mijatovic: "Il Real è favorito. Nel 1998 non era fuorigioco..."

Le parole ("Juventus squadra perdente nelle finali. Il Real vince sempre") di Predrag Mijatovic sulla possibile finale di Champions League tra bianconeri e merengues hanno fatto il giro del mondo scatenando polemiche ma l'ex attaccante ha precisato ai microfoni di YouPremium: "Io ho parlato solo di statistica, il Real ha un leggero vantaggio vedendo i precedenti ma conta poco: le finali sono sempre partite particolari". Ma nessuno ha mai vinto due Champions di fila: "Prima o poi qualcuno sfaterà anche questo".



Mijatovic loda la Juventus: "Contro il Monaco all'inizio ha avuto un po' di fortuna ma poi ha giocato bene. Hanno campioni e tanta esperienza, hanno un blocco difensivo incredibile, sarà (lo dà proprio per scontato, ndr) una bella finale. Io andrò a Cardiff per vederla: perché sono madridista ma anche perché è bello vedere partite così".



Infine, il serbo torna al gol decisivo segnato proprio ai bianconeri nella finale del 1998: "Non era fuorigioco! Non posso dire diversamente... E poi guardate, nessuno dei loro difensori alza la mano: vuol dire che anche loro avevano capito che la giocata era regolare".