Champions, Messi fa 100 e il Barça è primo: 2-2 tra Arsenal e Psg

Girone B

Nello stesso gruppo del Napoli, alla Vodafone Arena di Istanbul, va in scena una delle partite più pazze di questa edizione della Champions. Besiktas e Benfica danno vita a un match ricchissimo di emozioni con i turchi che, sotto 3-0 già alla mezz'ora del primo tempo per i gol di Gonçalo Guedes, Semedo e Fejsa, si trasformano nella ripresa trascinati da Quaresma e a un minuto dal triplice fischio agguantano un incredibile pareggio che permette loro di sperare ancora nella qualificazione. L'ex interista nei minuti finali prima segna su rigore il gol del 2-3 e poi consegna un assist di rabona per il definitivo 3-3 di Aboubakar. Dinamo Kiev eliminata, Napoli e Benfica si giocheranno il primo posto nella sfida in Portogallo del 6 dicembre.

Classifica: Napoli 8, Benfica 8, Besiktas 7, Dinamo Kiev 2.

Girone A

Finisce 2-2 il big match di giornata dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Psg, un risultato che sorride ai francesi che si trovano ora al primo posto del Girone A. Gli inglesi vanno sotto nel primo tempo colpiti dal Matador Cavani, che segna il suo 22esimo gol in Champions League in 41 partite (Messi impiegò una partita in più, CR7 addirittura 51 match), ma reagiscono e nel recupero del primo tempo trovano il pari grazie a un rigore di Giroud. Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta e passano in vantaggio grazie a una sfortunatissima autorete di Verratti (che diventa il primo giocatore della storia del Psg a fare un autogol in Champions), ma a 15' dal termine un colpo di testa di Lucas su calcio d'angolo riporta tutto in parità e lancia i francesi in testa al girone per la regola dei gol in trasferta negli scontri diretti (l'andata a Parigi era finita 1-1). Pareggio anche nell'altra gara del girone tra Ludogorets e Basilea, con lo 0-0 che favorisce i padroni di casa (1-1 il risultato dell'andata), che se finiranno il girone con gli stessi punti degli svizzeri saranno qualificati ai sedicesimi di Europa League.

Girone C

Trascinato dal solito, immenso, Lionel Messi il Barcellona espugna il campo del Celtic 2-0 e si qualifica matematicamente al primo posto nel proprio gruppo in virtù del contemporaneo pareggio del Man City. I blaugrana vincono 2-0 con un gol per tempo della Pulce, sempre più capocannoniere con 9 centri in 4 partite: la rete dell'argentino a metà primo tempo è la numero 400 della gestione Luis Enrique (in 141 partite, Guardiola impiegò ben 16 gare in più), mentre il rigore con cui batte Gordon nella ripresa è il gol numero 100 per lui in competizioni internazionali con la maglia del Barcellona. Per il 5 volte Pallone d'Oro si tratta della 96esima doppietta in carriera in maglia azulgrana, cui sommare anche 32 triplette, 4 poker e un pokerissimo. Nell'altra gara del girone ancora tante difficoltà invece per il Manchester City di Pep Guardiola, che sul campo del Mönchengladbach va sotto per il gol di Raffael, pareggia con David Silva in chiusura di primo tempo, ma poi nella ripresa non riesce a sfruttare la superiorità numerica (che dura solo 12 minuti per un'ingenuità di Fernandinho che fa imbestialire il suo tecnico) e chiude così al secondo posto (all'andata contro i tedeschi successo per 4-0). Borussia con ogni probabilità in Europa League.

Classifica: Barcellona 12, Manchester City 8, Borussia Mönchengladbach 5, Celtic 2.

Girone D

L'Atletico Madrid approfitta del clamoroso ko del Bayern Monaco in Russia e si qualifica matematicamente come prima del suo gruppo. Gli uomini di Ancelotti confermano il momento negativo e dopo aver perso a Dortmund cadono incredibilmente anche sul campo della Cenerentola Rostov, che regala ai suoi tifosi una serata da sogno. Dopo il 5-0 dell'andata all'Allianz Arena, il gol a metà primo tempo di Douglas Costa sembrava spianare ai bavaresi la strada verso la vittoria, ma in chiusura di frazione il talento iraniano Sardar Azmoun trova il pari in contropiede e fa suonare il primo campanello d'allarme. Nella ripresa padroni di casa a sorpresa in vantaggio dopo 5' con un rigore di Poloz, Bernat riporta la situazione in parità dopo due minuti, ma al 67' l'ecuadoregno Noboa scavalca la barriera su punizione con un destro a giro e batte per la terza volta Ulreich. Il forcing finale dei bavaresi non produce nulla, intorno ad Ancelotti, già criticato dalla Bild nei giorni scorsi, potrebbe ora scatenarsi una bufera. Tutto facile invece per l'Atletico, che al Vicente Calderon supera 2-0 il Psv con i gol nella ripresa di Gameiro e Griezmann e rende inutile la trasferta all'Allinaz Arena dell'ultima giornata. Gli olandesi si giocheranno le speranze di accesso all'Europa League in casa contro il Rostov, che avrà a disposizione due risultati su tre, nell'ultimo match.

Classifica: Atletico Madrid 15, Bayern 9, Rostov 4, Psv 1.

Risultati, clasifiche, marcatori e tabellini