Champions, Marchisio e Bonucci nella top team della settimana

Ci sono due juventini nella top team della due giorni di Champions che la Uefa, come ogni giovedì, pubblica sul proprio sito. L'impresa in rimonta sul campo del Siviglia è valsa un posto da titolare nei migliori 11 della quinta giornata a Claudio Marchisio, che con il rigore del pareggio è tornato a segnare dopo il lungo infortunio che l'ha costretto a saltare anche gli Europei, e Leonardo Bonucci, ancora una volta decisivo anche in fase offensiva coi suoi ormai proverbiali gol pesanti. A completare la linea a tre dietro col centrale bianconero ci sono i difensori della Ligue 1 Sidibè, che con un gol e un assist è stato decisivo nella vittoria che è valsa al suo Monaco il primo posto nel girone, e Rafael, che ha fornito a Lacazette l'assist che tiene vive le speranze di qualificazione del Lione. Tra i pali un portiere francese, Lloris, che ha ipnotizzato Falcao dal dischetto nei primi minuti di Monaco-Tottenham.

A centrocampo con il Principino ci sono l'eroe di giornata Noboa, che con la sua punizione a giro ha messo in ginocchio il Bayern e regalato al Rostov un successo storico, il giapponese del Dortmund Kagawa, capace di segnare una doppietta in 72 secondi, e il Trivela Quaresma, decisivo negli ultimi minuti con un rigore e un assist geniale in rabona nella clamorosa rimonta del suo Besiktas contro il Benfica.

A comporre il tridente delle meraviglie della settimana a sorpresa non c'è Lionel Messi, autore di una doppietta capocannoniere del torneo con 9 reti in 4 gare, ma c'è Salvio del Benfica, che ha fornito due assist nel bellissimo primo tempo giocato dai portoghesi in Turchia. Di fianco a Salvio altri due giocatori del Dortmund, il centravanti Dembelè e, soprattutto, Marco Reus, che ha bagnato il rientro in campo dopo un lungo infortunio con una tripletta al Legia Varsavia.