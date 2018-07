Champions, Manchester City-Liverpool 1-2, guarda gli highlights

Pep Guardiola ha chiuso la sua notte nera seduto sugli spalti, a lungo rassegnato: il Manchester City è fuori dalla Champions e in semifinale, dieci anni dopo l'ultima volta, va il Liverpool, forte del 3-0 dell'andata. All'Etihad i Reds vincono ancora e il gol di Salah che di fatto chiude i giochi (quello dell'1-1) arriva all'11' della ripresa, ma l'impressione è che tutto sia finito poco prima dell'intervallo, quando Lahoz ha annullato una rete regolare a Sané. Lì Pep ha cominciato ad arrabbiarsi, finendo col farsi espellere, e ha smesso di sognare. Poi ha addirittura perso per l'ottava volta nella sua carriera contro Klopp, la sua bestia nera. Nerissima.



L'obbligo della rimonta induce Guardiola ad osare: il 3-1-4-2 non è un inedito, Walker sulla linea dei difensori sì, Bernardo Silva e Sané costretti a fare tutta la fascia anche. Ma Pep dimostra subito di aver ragione, perché in meno di due minuti il City va in vantaggio: Sterling in pressing su Van Dijk lo costringe a un rilancio frettoloso, Bernardo Silva intercetta il pallone, Fernandinho serve in profondità Sterling che mette al centro per Gabriel Jesus, implacabile sotto porta. È la ripartenza perfetta, anche se Van Dijk lamenta una spinta che nessuno ravvede.



L'intensità della partita resta altissima e il Liverpool si affaccia nell'area del City per la prima volta al 45', con Oxlade-Chamberlain che salta pure Ederson dopo aver triangolato con Salah, ma poi calcia fuori. Fino a quel momento i Reds avevano avuto difficoltà anche a superare il centrocampo: è il baricentro altissimo del City, prima ancora che la qualità del palleggio, a tenerli arroccati nella propria trequarti, anche se i padroni di casa non creano tantissime occasioni nitide. Il primo vero pericolo arriva dopo la mezz'ora, con un sinistro di Bernardo Silva che si stampa sul palo, mentre al 42', come detto, arriverebbe il secondo gol, con Sané che insacca a porta vuota, servito dall'avversario Milner e non dal compagno Gabriel Jesus. Il fuorigioco è inesistente e la decisione di Lahoz di annullare la rete manda su tutte le furie Guardiola.



Forse scosso emotivamente dal clamoroso errore arbitrale, il City si ripresenta in campo senza il fuoco mostrato nel primo tempo. E dopo dieci minuti cade: Laporte si fa saltare da Mané, Ederson in uscita riesce solo a respingere il pallone anziché bloccarlo, così Salah irrompe, salta il portiere e firma l'1-1 con un delizioso pallonetto. Mancano 34 minuti, ma il City, che a quel punto dovrebbe segnare quattro gol per passare il turno, non ci crede più e il Liverpool, a differenza del primo tempo, difende senza affanni. Anzi, grazie a un erroraccio di Otamendi, arriva anche il raddoppio di Firmino: Guardiola si copre il volto con le mani perché non riesce a crederci. Ma è tutto vero: si consolerà trionfando in Premier, tutto sommato niente male.