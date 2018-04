Champions, Manchester City-Basilea 1-2: sconfitta indolore per Guardiola

Dopo il 4-0 ottenuto all'andata St. Jakob-Park per il Manchester City il ritorno degli ottavi contro il Basilea all'Etihad Stadium era solo una pura formalità: i Citizens (senza alcuni titolari tra cui De Bruyne e Aguero) perdono 2-1 ma è una sconfitta indolore (primo ko stagionale in casa). Per la seconda volta nella sua storia il club inglese approda ai quarti di finale: nel 2015/16 gli Sky blues arrivarono in semifinale prima di cedere contro il Real e la speranza di Guardiola è di ripetersi e magari qualificarsi per l'atto conclusivo della massima competizione europea. Del resto il City ha praticamente già vinto la Premier League (16 punti di vantaggio sullo United) e può concentrarsi sulla coppa dalle grandi orecchie: la qualità e la forza per ambire ad alzare il prestigioso trofeo di certo non mancano ai biancocelesti, considerati da molti addetti ai lavori tra i favoriti se non la favorita numero uno.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

I padroni di casa sbloccano il match all'8' Gabriel Jesus (alla prima da titolare nel 2018) insacca da due passi su assist di Bernardo Silva. Il City sfiora il raddoppio con Gundogan ma al 17' vengono puniti dal destro di Elyounoussi, abile ad approfittare della pessima disposizione della difesa rivale. Subìto il pari i Citizens ricominciano ad attaccare anche se Oberlin si rende minaccioso con un tiro da lontano.



Nella ripresa le emozioni latitano anche e soprattutto perché l'undici di Guardiola, pur comandando le operazioni, gioca al piccolo trotto quasi risparmiandosi mentre la formazione svizzera si difende con ordine e senza troppi affanni. Al 71' l'undici di Wicky, in una delle rare proiezioni offensive, passa: Lang sorprende sul primo palo il non irreprensibile Bravo grazie a una conclsuione potente sfruttando il servizio di Elyounoussi. Gl inglesi sembrano in confusione e tuttavia creano le premesse per il 2-2: Vaclik salva su Brahim Diaz. Il risultato resta immutato.