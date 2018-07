Champions, Liverpool-Manchester City 3-0: lezione di Klopp a Guardiola

Il Liverpool 'vede' la semifinale. Nell'andata dei quarti di Champions ad Anfield Road Jurgen Klopp vince 3-0 e impartisce una lezione di calcio a Pep Guardiola dimostrando di essere la bestia nera del tecnico del Manchester City avendolo battuto più di ogni altro (6 volte con il successo di stasera). L'ex allenatore del Dortmund alla vigilia aveva detto che era possibile battere i migliori e così è avvenuto grazie a una superba prova d'orchestra, a un'organizzazione e abnegazione tattica da manuale: gli Sky blues sono stati storditi nel primo tempo e contenuti senza troppe difficoltà nel secondo quando hanno provato a cambiare il corso di una gara da dimenticare. Il Liverpool a questo punto può davvero diventare la scheggia impazzita in grado di ambire alla finale di Kiev: d'altra parte in questa stagione in Europa (inclusi i preliminari) è ancora imbattuto avendo raccolto 7 vittorie e 4 pareggi in 11 gare. Numeri impressionanti che devono mettere in allarme quanti ambiscono ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

I Reds partono a razzo e trovano il gol del vantaggio al 12'. Firmino, dopo una respinta di Ederson, ruba il pallone a Walker e serve Salah: l'ex Roma di sinistro non sbaglia da due passi (sull'avvio dell'azione c'è però la macchia della posizione dell'attaccante egiziano che sembra irregolare). Gli ospiti reagiscono immediatamente e sfiorano il pari: Sané non inquadra di un soffio lo specchio della porta da posizione favorevole. Ma è un lampo perché i padroni di casa attuano una pressione a tutto campo dominando i rivali sul piano del ritmo: al 25' Oxlade-Chamberlain firma il raddoppio grazie a un destro da urlo da fuori.



I Citizens sembrano dei pugili suonati, incapaci di rialzarsi e tramortiti dal furore agonistico dei rivali, ancora in rete al 31': Mané sfrutta di testa l'assist dello straordinario Salah, costretto a inizio ripresa a uscire per infortunio. Sotto di tre gol la squadra di Guardiola si getta rabbiosamente in avanti nel tentativo di riaprire il match e tuttavia il forcing biancoceleste non porta a clamorose occasioni: il Liverpool chiude tutti i varchi restando compatto con Van Dijk e Lovren insuperabili al centro della difesa: il City va a sbattere sul muro del Liverpool e fra sei giorni dovrà compiere un'impresa per qualificarsi.