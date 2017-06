Champions, Leicester da sogno: 2-0 al Siviglia e qualificazione ai quarti!

Non è una favola ma la realtà. Tra le migliori otto d'Europa, alla sua prima partecipazione in Champions League, c'è anche il Leicester. Le Foxes ribaltano il 2-1 dell'andata e volano ai quarti grazie alle loro armi migliori, ovvero la grinta e lo spirito battagliero di un anno fa: tutti ingredienti che sembravano persi per strada. Fino all'esonero di Ranieri: c'era evidentemente qualche problema nello spogliatoio anche se il lavoro del tecnico italiano sta dando ancora i suoi frutti. L'uomo del giorno si chiama Craig Robert Shakespeare: il nuovo tecnico ha conquistato tre vittorie in altrettante partite e anche la fortuna e gli epsodi (nello specifico il rigore fallito da N'Zonzi e l'ingenuità di Nasri) sono dalla sua parte. E' innegabile comunque che dalle parti del King Power Stadium, questa sera dodicesimo uomo in campo, si respiri nuovamente un grande entusiasmo e voglia di continuare a stupire. Senza paura.



LEICESTER-SIVIGLIA 2-0 (qui cronaca e tabellino)



La partenza sprint del Siviglia sembra far presagire una serata difficile per la squadra di Shakespeare. Nasri costringe subito Schmeichel alla deviazione in corner da posizione ravvicinata. E' un lampo perché i padroni di casa ben presto iniziano ad attuare un pressing furibondo a tutto campo che impedisce agli andalusi di ragionare. Tuttavia le Foxes, al di là di un forcing molto intenso, non riescono a creare vere e proprie occasioni da rete, e in una delle rare ripartenze Sarabia lascia partire un mancino che si spegne sul fondo. Al 27' le Volpi però concretizzano la pressione: punizione di Mahrez e deviazione vincente di Morgan. Mercado risponde con un insidoso tiro-cross: Schmeichel è attento. La reazione degli ospiti di fatto si esaurisce qui: le linee della squadra inglese sono molto unite mentre in attacco Vardy si muove come un ossesso creando parecchi grattacapi alla difesa rivale.



Nella ripresa Sampaoli, sconfessando le sue scelte inziali, inserisce Jovetic e Mariano al posto di Marcado e Sarabia. Il doppio cambio rivitalizza il Siviglia: Escudero colpisce una traversa con un sinistro potente da lontano. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 nel giro di un minuto: la rasoiata di Albrighton fa espoldere il King Power Stadium al 54'. A questo punto i Rojiblancos alzano ulteriormente il baricentro alla disperata di ricerca del gol e allo stesso tempo rischiano il tracollo: Vardy strozza il tiro dopo un intervento impreciso di Rico. Sul fronte opposto Correa scalda le mani di Schmeichel prima che Nasri lasci i suoi in 10 per doppia ammonizione: il secondo giallo arriva per un testa a testa con Vardy (ammonito). Nel momento peggiore gli ospiti con la forza della disperazione hanno la possibilità di rientrare in corsa: Schmeichel atterra Vitolo e Orsato concede il rigore. Dal dischetto N'Zonzi tira centralmente favorendo la parata dello stesso Schmeichel. Nel finale Slimani e Vardy mancano il colpo del ko: il risulato non cambia più e al triplice fischio è tripudio inglese.