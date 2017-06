Champions, Leicester-Atletico Madrid 1-1, Simeone in semifinale

Il sogno di una notte di primavera si interrompe senza troppi rimpianti: Shakespeare e il suo Leicester vanno fuori dalla Champions, in semifinale, come era previsto, va il Cholo Simeone che porta l'Atletico tra le prime 4 d'Europa per la terza volta in quattro anni. Finisce 1-1 in Inghilterra dopo l'1-0 per i colchoneros nella gara d'andata: al di là del punteggio, in realtà gli spagnoli hanno sofferto, restando rintanati nella propria metà campo per tutto il secondo tempo un po' per scelta, un po' per la spinta incessante degli avversari.



L'errore del Leicester, allora, è stato quello di aver buttato via 45 minuti: Shakespeare, che ha avuto la possibilità di giocarsi un'opportunità unica al posto dell'esonerato Ranieri, è andato sul sicuro affiancando Okazaki a Vardy e puntando di fatto sulla vecchia guardia. L'atteggiamento troppo prudente (e poco inglese) ha consentito all'Atletico di chiudere facilmente tutti gli spazi (con il difensore Gimenez schierato centrale di centrocampo), poi Saul ha fatto il resto con l'ennesimo gol decisivo in un doppio confronto, battendo Schmeichel di testa sul cross di Filipe Luis.



Nella ripresa la partita è cambiata anche per merito di Shakespeare, bravo a inserire Chilwell al posto di Benalouane per passare alla difesa a 3 e dare più liberta a Mahrez, ma anche Ulloa al posto di Okazaki per consentire a Vardy di avere più spazi. Non a caso proprio Chilwell, terzino sinistro arrembante, è andato subito vicino al gol due volte, poi dal suo piede è nata l'azione che ha portato al pari di Vardy, primo inglese a segnare nei quarti di Champions dal 2012 (l'ultimo era stato Lampard). A quel punto il Leicester ha spinto tanto, Vardy ha avuto un paio di volte la possibilità di raddoppiare e rendere ancora più emozionante il finale, ma senza riuscirci. Così a fare festa è Simeone: la sua, ormai, non è più una favola.