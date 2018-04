Champions League, Tottenham-Juventus 1-2, Allegri ai quarti

L'impresa è servita. La Juve vola ai quarti di Champions League dopo aver giocato un primo tempo da incubo e ribaltando il Tottenham a Wembley con due gol in tre minuti delle sue stelle, Higuain e Dybala: una trasformazione pazzesca quella dei bianconeri e, a onor del vero, anche quella degli Spurs, che per 45 minuti avevano dominato i vicecampioni d'Europa e poi si sono sciolti pagando l'inesperienza a livello internazionale. Volevano gestire il vantaggio, non hanno saputo farlo buttando al vento la rete di Son, il 2-2 dello Stadium e l'opportunità di sfruttare le tante assenze dei bianconeri, da Bernardeschi a Cuadrado, passando per Mandzukic. La fortuna, poi, non li ha aiutati, come dimostra il clamoroso palo colpito da Kane al 90' con la palla che ha danzato sulla linea. Era in fuorigioco, ma assistente e arbitro non l'hanno visto: il gol sarebbe stato convalidato.



L'errore grave che commette inizialmente la Juve è quello di rinunciare a giocare: sembra in balia degli avversari dal primo minuto, proprio come capitò all'andata dopo il 2-0, soffrendo ancora una volta a centrocampo. Il ritorno di Matuidi non basta, perché Eriksen e Alli trovano spazio tra le linee, mentre Son imperversa sulla sinistra, facendo penare Barzagli, che del resto non è un terzino destro, tanto più contro un avversario più giovane, più veloce, più fresco. Il coreano ha la prima occasione, Kane spreca la più ghiotta a porta vuota non ripetendo il gol dell'andata, poi protesta per un possibile mani di Chiellini in area.



Al 17', però, la partita potrebbe cambiare: Douglas Costa viene atterrato nettamente da Vertonghen, l'arbitro Marciniak lascia correre, Agnelli in tribuna si infuria. Ma è l'unico squillo della Juve che concede campo e iniziative agli avversari: Son e Kane sprecano altre occasioni e alla fine l'assedio viene premiato da un tiro sporco del coreano, sul quale Buffon, già a terra, resta sorpreso.



"Non abbiamo cambi, non possiamo andare ai supplementari" - aveva detto Allegri alla vigilia. Eppure sono proprio i cambi (Asamoah per Matuidi, Lichtsteiner per Benatia) che trasformano la Juve, oltre all'arretramento del Tottenham: guarda caso Lichtsteiner sforna il cross che porta al pari di Higuain dopo la spizzata di Khedira. La paura si impossessa degli inglesi che dopo tre minuti capitolano: Higuain stavolta si trasforma in assist-man con una giocata geniale, Dybala si invola verso Lloris e insacca. Qui la Juve dimostra di saper gestire meglio degli avversari, si chiude a riccio guidata dal gladiatore Chiellini, ma nel finale rischia, salvata dal palo e da Barzagli, che scaccia via gli incubi di una beffa finale insieme alla palla. E il Tottenham, che non aveva mai perso nel 2018, non può far altro che piangere.