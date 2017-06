Champions League, terza giornata: ecco il programma di Premium Sport

La terza giornata di Champions League, la nostra grande esclusiva, va in scena, come sempre, su Premium Sport. Lione-Juventus e Napoli-Besiktas saranno visibili sui nostri canali. I bianconeri e gli azzurri vogliono continuare il loro cammino vincente dopo i successi su Dinamo Zagabria e Benfica. La formazione di Allegri sarà impegnata ancora in trasferta sull'insidioso campo dell'OL mentre l'undici di Sarri proverà a far valere nuovamente l'effetto San Paolo mantenendo il punteggio pieno in classifica. Napoli e Juve, ma anche altre tutte le altre sfide promettono gol e spettacolo. Spettacolo targato Premium.



LA PROGRAMMAZIONE DI MARTEDI' 18 OTTOBRE ORE 20:45



Lione-Juventus Premium Sport HD

Leicester-Coprnaghen Premium Calcio 1

Real Madrid-Legia Varsavia Premium Calcio 2

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund Premium Calcio 3

Bayer Leverkusen-Tottenham Premium Calcio 4

Dinamo Zagabria-Siviglia Premium Calcio 5

Cska-Monaco Premium Calcio 6

Club Brugge-Porto Premium Calcio 7

Diretta Champions League Premium Sport 2 HD



LA PROGRAMMAZIONE DI MERCOLEDI' 19 OTTOBRE ORE 20:45



Napoli-Besiktas Premium Sport HD

Barcellona-Manchester City Premium Calcio 1

Bayern Monaco-Psv Premium Calcio 2

Psg-Basilea Premium Calcio 3

Arsenal-Ludogorets Premium Calcio 4

Rostov-Atletico Madrid Premium Calcio 5

Celtic-Borussia Monchengladbach Premium Calcio 6

Dinamo Kiev-Benfica Premium Calcio 7

Diretta Champions League Premium Sport 2 HD