Champions League, sorteggio fortunato per Juventus e Napoli

Juventus e Napoli possono essere soddisfatte: il sorteggio dei gironi di Champions League, tenutosi a Montecarlo, non ha riservato brutte sorprese. Il club bianconero - testa di serie in qualità di campione nazionale - affronterà, nel gruppo H, Siviglia, Olympique Lione e Dinamo Zagabria, mentre gli azzurri - inseriti in seconda fascia - se la vedranno, nel gruppo B, con Benfica, Dinamo Kiev e Besiktas. Due gironi tutt'altro che proibitivi come, del resto, quello che vedrà protagonista il Leicester di Claudio Ranieri. Porto, Club Brugge e Copenhagen: queste le avversarie degli inglesi. Sulla strada del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, invece, ci saranno Atletico Madrid, PSV Eindhoven e Rostov. Di seguito tutti i gironi della Champions League 2016-17: si parte il 13 settembre! Non perdetevi nemmeno una partita, vi aspettiamo su Premium Sport.

GRUPPO A

Paris Saint Germain

Arsenal

Basilea

Ludogorets

GRUPPO B

Benfica

NAPOLI

Dinamo Kiev

Besiktas

GRUPPO C

Barcellona

Manchester City

Borussia Monchengladbach

Celtic

GRUPPO D

Bayern Monaco

Atletico Madrid

PSV Eindhoven

Rostov

GRUPPO E

CSKA Mosca

BAYER Leverkusen

Tottenham

Monaco

GRUPPO F

Real Madrid

Borussia Dortmund

Sporting Lisbona

Legia Varsavia

GRUPPO G

Leicester

Porto

Club Brugge

Copenhagen

GRUPPO H

JUVENTUS

Benfica

Olympique Lione

Dinamo Zagabria