Champions League, Siviglia-Leicester 2-1: Vardy tiene in corsa Ranieri

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il Siviglia batte 2-1 il Leicester al Sanchez Pizjuan. I padroni di casa (che sbagliano un rigore con Correa) vanno avanti con Sarabia e Correa, sfiorano il tris e poi subiscono la rete di Vardy nel secondo tempo. Il gol dell'attaccante inglese tiene così decisamente aperto il discorso qualificazione. I campioni d'Inghilterra soffrono per lunghi tratti e riescono a non sprofondare grazie all'oroglio e alla grinta della vecchia guardia (Drinkwater e Vardy): Ranieri ringrazia e spera di poter ribaltare il risultato nella gara di ritorno al King Power Stadium.



SIVIGLIA-LEICESTER 2-1 (cronaca e tabellino)



Fin dai minuti iniziali gli andalusi prendono il sopravvento grazie al costante possesso palla, al dominio sulle fasce e agli interscambi dei giocatori offensivi che mettono in crisi la difesa del Leicester. Sarabia spaventa subito Schmeichel con un sinistro insidioso e Fuchs sfiora l'autorete per un incomprensione con il proprio portiere. Al 13' Morgan stende Escudero in area: Turpin concede il calcio di rigore. Dal dischetto Correa si fa ipnotizzare da Schmeichel tirando centralmente. L'errore non demoralizza la squadra di Sampaoli (in tribuna per squalifica) mentre l'undici di Ranieri resta schiacciata nella propria metà campo. La pressione dei biancorossi si concretizza al 25': cross dellos catenato Escudero dalla sinistra e stacco vincente di Sarabia. La reazione delle Foxes è inesistente: Jovetic sfiora il bersaglio grosso (tiro potente di destro) e Correa impegna ancora una volta Schmeichel. Prima dell'intervallo tocca quindi a Vitolo mancare il raddoppio non inquandrando la porta di testa da due passi.



Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro arrivando per la prima volta alla conclusione con Ndidi. Tuttavia quando attacca il Siviglia fa male: Vitolo sfiora il raddoppio colpendo il palo da posizione praticamente impossibile ed Escudero chiama alla parata non facile Schmeichel. Ranieri corre ai ripari: dentro Gray per Musa e passaggio dal prudente 4-4-2 al 4-2-3-1. Il cambio di modulo sembra dare i suoi frutti ma nel momento migliore degli inglesi Correa, servito Jovetic, sigla il raddoppio al 62' approfittando di una grave incertezza di Morgan. Il copione della gara non subisce scossoni fino al 73': Vardy insacca e riapre i giochi sfruttando nel migliore dei modi il passaggio di Drinkwater. Subito il gol i Nervionenses provano a mettere il piede sull'acceleratore alla ricerca del 3-1: Schmeichel disinnesca il colpo di testa di Vitolo e per poco la deviazione di Huth non beffa l'estremo difensore danese. A 2' dal termine Rami colpisce la traversa sugli sviluppi di corner: è l'ultima ermozione al Sanchez Pizjuan.