Champions League, Shakhtar-Roma 2-1: rimonta ucraina

La Roma dura solo 45 minuti e torna dal gelo dell'Ucraina con una sconfitta per 2-1 da rimontare all'Olimpico il prossimo 13 marzo: lo Shakhtar Donetsk sorride con l'accoppiata Ferreyra-Fred nella ripresa dopo essere andato sotto per il gol di Under, la qualificazione ai quarti di finale di Champions League (che in casa giallorossa manca dal 2008) è comunque ancora apertissima.



La partita rimane aperta per tutti i novanta minuti ma, quanto a occasioni, si divide nettamente a metà: primo tempo ben giocato dalla Roma, sono tre le occasioni grosse prima del vantaggio. Dopo sei minuti doppio miracolo di Pyatov su Dzeko, poi tra il 20' e il 21' Manolas e ancora il bosniaco si mangiano il possibile 0-1. Ma in casa romanista continua il magic moment di Under, in gol (e sono cinque nelle ultime quattro partite) all'esordio in Champions League: grande filtrante di Dzeko che il turco trasforma in rete.



Lo spartito cambia completamente nella ripresa, i grossi pericoli arrivano dalla fascia sinistra della retroguardia giallorossa, anche per le difficoltà di Florenzi (che alla vigilia era stato colpito da un problema intestinale): è proprio un suo buco a lasciare campo libero a Ferreyra che al 52' dribbla Manolas e pareggia. L'1-1 è una mazzata pesante dalla quale la Roma non si riprende più. Si apre quindi l'Alisson show che salva su Marlos e Taison prima di capitolare per la decisiva rete di Fred, una perfetta punizione anche se vista con un attimo di ritardo. Al 93' incredibile salvataggio di Bruno Peres sulla linea sul tentativo di Ferreyra, fondamentale in vista del ritorno. Il Metalist Stadium si scalda e festeggia anche per combattere i -14° percepiti ma all'Olimpico la Roma spera possa essere tutta un'altra storia.