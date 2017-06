Champions League, sarà Clattenburg a dirigere la sfida Siviglia-Juventus

L'inglese Mark Clattenburg è l'arbitro designato per Siviglia-Juventus, partita della quinta giornata del gruppo H di Champions League, in programma martedì in allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan (diretta tv su Premium Sport HD). La terna inglese è completata da i guardalinee Jake Collin e Simon Bennett.



Non sono positivi per la Juventus i precedenti con questo fischietto. Clattenburg ha diretto i bianconeri nell'andata degli ottavi di Champions nel 2012/13, conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Bayern Monaco, e nella semifinale di ritorno di Europa League nella stagione successiva quando lo 0-0 con il Benfica costò l'eliminazione alla squadra allora allenata da Conte.