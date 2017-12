Champions League, Roma-Qarabag 1-0: giallorossi agli ottavi da primi

La Roma è tra le migliori 16 squadre d'Europa. I giallorossi battono 1-0 il Qarabag all'Olimpico e si qualificano agli ottavi di finale da primi del gruppo C grazie al pari tra Chelsea e Atletico Madrid. Un risultato straordinario per Di Francesco: in estate al momento del sorteggio ben pochi avrebbero scommesso sul passaggio del turno in un girone considerato, a ragione, di ferro. I giallorossi hanno invece sovvertito sul campo i pronostici dimostrando una maturità importante in campo internazionale. Quella odierna non è stata una prova eccezionale dal punto di vista del gioco ma 'il più' era stato fatto in precedenza soprattutto nella doppia sfida con il Chelsea. Mancava solo l'ultimo passo, l'ultimo mattoncino e la Roma non ha sbagliato: ora tutta l'attenzione può essere rivolta al campionato. Il traguardo raggiunto fuori dai confini nazionali darà una spinta importante dal punto di vista del morale: l'autostima di questo gruppo da oggi ha raggiunto un livello rilevante.



ROMA-QARABAG 1-0 (Qui cronaca e tabellino)



Come era prevedibile i padroni di casa si riversano nella metà campo avversaria fin dalle battute iniziali. La manovra dei giallorossi è però lenta e prevedibile e gli ospiti, compattissimi tra le linee, non hanno grandi difficoltà nel difendersi. L'undici di Di Francesco viaggia col freno a mano tirato senza riuscire con il passare dei minuti ad aumentare il ritmo e verticalizzare negli ultimi metri. Numerosi sono invece i passaggi in orizzontale, a testimonianza dei problemi incontrati per abbattere il muro rivale.



La prima vera occasione del match arriva così soltanto al 25': Sehic esce in maniera improvvida ma El Shaarawy non ne approfitta e viene imitato nel finale di frazione (migliore dal punto di vista dell'intensità) da Manolas. Il difensore greco, involontariamente ostacolato da Dzeko, non inquadra la porta di testa da pochi passi sulla punizione di Perotti. Il centravanti allo scadere è impreciso di sinistro da buona posizione mentre Sehic respinge con i piedi il tiro di Nainggolan.



Nel secondo tempo la Roma accelera e sblocca la gara al 53'. Sehic sbarra la strada a Dzeko ma sulla ribattuta Perotti, che aveva servito il compagno, insacca di testa facendo espoldere l'Olimpico. Il gol libera mentalmente i capitolini, all'assalto alla ricerca del raddoppio: Sehic si supera sul sinistro di Nainggolan mentre il destro di Dzeko non riesce a imprimere forza al suo destro al limite dell'area. Il forcing non porta ad altre clamorose chance e a 8' dal termine il Qarabag crea l'unico pericolo della serata: Michel, tutto solo, grazia di testa Alisson. Sul fronte opposto Sehic si oppne al mancino di Kolarov, autore di una splendida serpentina sulla fascia. L'ultima emozione è ancora di marca giallorossa: Dzeko spedisce a lato fallendo il raddoppio.