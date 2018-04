Champions League, Roma-Liverpool a Skomina

Damir Skomina arbitrerà la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma mercoledì sera all'Olimpico (diretta tv su Premium Sport HD). Gli assistenti del fischietto sloveno saranno Jure Praprotnik e Robert Vukan mentre gli addizionali di porta Matej Jug e Slavko Vinčič. Infine il quarto uomo Tomaž Klančnik.



Sono due gli incroci tra i giallorossi con il 41enne: il 3-3 contro il Chelsea dello scorso 18 ottobre e la sconfitta per 3-2 nell'andata dei sedicesimi di Europa League con il Panathinaikos nel 2010 (al ritorno i capitolini subirono un altro rovescio, 2-0, venendo eliminati).



Tre invece i precedenti per i Reds e altrettanti ko: in casa con la Fiorentina (2-1) nella fase a gironi della Champions 2009/10, in Turchia col Beskitas nel ritorno del sedicesimi di Europa League 2014/2015 (eliminazione ai rigori), e a Villarreal (1-0) nell’andata delle semifinali dell'Europa League dell'anno successivo. Skomina ha diretto anche la Lazio nella rovinosa sfida con il Salisburgo il 12 aprile.