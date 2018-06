Champions League, Roma-Liverpool 4-2: Reds in finale

Alla Roma non riesce il (secondo) miracolo. Ai giallorossi non basta il 4-2 finale: serviva una grande impresa per ribaltare il 5-2 di Anfield (nessuno ci era mai riuscito), la partita perfetta senza alcun errore e invece gli errori ci sono stati sbarrando la strada verso Kiev dove il Liverpool di Klopp sfiderà i campioni in carica del Real Madrid il prossimo 26 maggio. Di Francesco, al netto delle sbavature difensive e tattiche tra andata (quanti rimpianti...) e ritorno, può essere orgoglioso dei suoi giocatori, mai domi e in ogni caso protagonisti di un grande (e inaspettato) percorso in Champions League. Il campo ha detto che i Reds (prima sconfitta in Europa quest'anno) hanno sfruttato nel migliore dei modi un potenziale offensivo da urlo (35 gol in Europa) che potrà rendere la vita difficile anche a Zidane fra tre settimane.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

All'Olimpico l'avvio è esplosivo. Dopo 9' gli ospiti passano approfittando di uno sciagurato passaggio di Nainggolan nella zona centrale del campo: Firmino intercetta e serve Mané che non sbaglia a tu per tu con Alisson. I giallorossi sembrano sbandare allungandosi pericolosamente, come era avvenuto all'andata, e tuttavia riescono a trovare il pari in maniera fortunosa al 15' grazie all'autogol di Milner (Lovren rinvia colpendo il compagno). La rete scuote i capitolini, aggressivi in mediana ma ancora troppo disattenti in fase difensiva: Alisson si oppone miracolosamente a Mané ma sul corner seguente (minuto 26) Wijnaldum, servito involontariamente da Dzeko, beffa di testa il portiere brasiliano. Il 2-1 non abbatte la squadra di Di Francesco mentre i Reds si rintanano nella loro metà campo (affidandosi alle ripartenze veloci) e rischiano di venire raggiunti una seconda volta: il destro (deviato) di El Shaarawy, tra i migliori, colpisce il palo.



Nella ripresa la Roma torna a sperare al 52': Karius non trattiene il tiro di El Shaarawy e Dzeko insacca riaccendendo l'Olimpico. Di Francesco a questo punto decide di provare il tutto per tutto inserendo Under al posto del deludente Pellegrini passando così dal 4-3-3 a un più offensivo 4-2-3-1. Il turco si rende subito protagonista sul lancio calibrato di De Rossi senza però essere in grado di dare necessaria forza alla sua conclusione in mezza acrobazia. La Lupa preme e meriterebbe un calcio di rigore per la parata di Arnold su El Shaarawy: Skomina e l'arbitro di porta non vedono il fallo evidente (in Champions non c'è la VAR...). Il forcing porta al sinistro impreciso di Dzeko in area rivale prima di una sortita offensiva in contropede di Firmino (parata di Alisson). La qualificazione diventa un miraggio ma i giallorossi ci provano fino alla fine sfiorando il 3-2 con Schick e Dzeko, e trovandolo a 4' dal termine con il gran destro di Nainggolan. Finisce 3-2. In pieno recupero il belga firma su rigore la doppietta più triste per il 4-2 conclusivo. Restano gli applausi dei tifosi.

LE STATISTICHE

- La Roma è stata eliminata nelle ultime sette sfide ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, delle competizioni UEFA contro squadre inglesi dopo essersi qualificata nelle prime tre.

- Il Liverpool disputerà la sua ottava finale di Coppa dei Campioni / Champions League, l’ultima risalente al 2007.

- Con 13 reti, Roma-Liverpool è la doppia sfida di semifinale della Champions League con più reti segnate nella storia dalla competizione.

- La Roma ha subito in questa gara il suo primo gol casalingo nella Champions League 2017/18.

- Il Liverpool è la seconda squadra nella storia della Champions League ad aver segnato 20 gol in trasferta in una singola edizione dopo il Real Madrid nella stagione 2013/14.

- Il Liverpool ha segnato con il primo tiro effettuato e con il primo tocco in area di rigore avversaria nel match.

- Liverpool (sette) e Roma (cinque) sono due delle tre squadre che hanno segnato di più nei primi 15 minuti di gioco in questa Champions League.

- Edin Dzeko, otto reti in questa Champions, è il giocatore che ha segnato più gol per una squadra italiana nella competizione dalla stagione 2010/11 (Samuel Eto'o, otto gol con l’Inter).

- Dzeko ha trovato il gol in ognuna delle sue ultime cinque partite di Champions League, la striscia più lunga per un giocatore della Roma nella storia della competizione.