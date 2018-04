Champions League, Roma-Barcellona 3-0: remuntada e semifinale

La remuntada è giallorossa: la Roma batte 3-0 il Barcellona all'Olimpico ribaltando l'1-4 del Camp Nou e approdando alle semifinali di Champions League. Un'impresa clamorosa quanto meritata, una lezione ai blaugrana, una rivincita del calcio italiano a quello spagnolo, una prestazione perfetta dal primo al novantaquattresimo minuto sottolineata dagli applausi dei 56.575 spettatori (compresi Totti, Cassano, Di Biagio e Ferguson) e che porta i giallorossi al tavolo dei grandi, con un occhio pure alla finale di Kiev.



I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo tutto il match di ritorno, mettendolo subito sui giusti binari con la rete di Dzeko, bravissimo a controllare in corsa il lancio di De Rossi e poi a battere ter Stegen di sinistro: il bosniaco tutto quota sei gol stagionali in Champions e batte il record giallorosso di Roberto Pruzzo (fermo a cinque nel 1983/84).



L'atipico 3-5-2 con doppio centravanti con cui Eusebio Di Francesco schiera la Roma funziona alla grande, uno straordinario Dzeko giganteggia e trascina i suoi, Kolarov e Florenzi sono spine nei fianchi del Barça e il solo Nainggolan sembra sotto i suoi standard. Messi è costantemente fuori match, Iniesta-Rakitic sono spaesati in una zona dominata da De Rossi e Strootman. Alla mezz'ora Schick sfiora il raddoppio di testa, poco oltre ter Stegen si oppone a Dzeko.



Dopo l'intervallo, c'è il timore che la spinta giallorossa possa esaurirsi visto il pressing asfissiante, il ritmo alto e il gioco a due tocchi dei primi 45 minuti ma il copione non cambia: Roma a tutta, Barça intimorito nella sua metà campo. Il gol della speranza arriva al quarto d'ora e inverte i protagonisti dell'1-0: Dzeko si prende il rigore (con Turpin che, nonostante il fallo evidente di Piqué, ha bisogno dell'arbitro di porta per arrivare alla decisione, risparmiando tra l'altro un possibile rosso allo spagnolo) che De Rossi segna. Di Francesco passa al 3-4-3 con Under ed El Shaarawy e fa bene, la girata di testa di Manolas nel finale fa esplodere l'Olimpico: la remuntada è completa.