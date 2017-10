Champions League, os números de Andersinho Marques: 3.a rodada

MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-1 O Napoli de Sarri cochilou no 1º tempo, mais no 2º tempo voltou com tudo.

Foi a primeira vez que o Napoli perdeu dois jogos consecutivos na Liga dos Campeões na mesma edição.

O Napoli perdeu seis dos sete jogos em competições europeias contra clubes ingleses, completando o quadro com um empate contra o City em setembro de 2011.

O Manchester City não perdeu nenhum dos últimos 11 jogos da Champions League jogados no Etihad Stadium: oito vitórias e três empates no parcial.

O Napoli sofreu mais de 10 finalizações no próprio gol no primeiro tempo, isso aconteceu 5 vezes em um jogo da Champions League, três deles contra o Manchester City.

Era outubro de 2013 contra o Arsenal que Napoli não sofria dois gols nos primeiros 15 minutos de uma partida da Liga dos Campeões - naquela ocasião Ozil aos (8') e Giroud aos (15').

O gol de Diawara interrompeu uma série de 265 minutos em que o City não sofria um gol na Champions League.

Contra o City, o Napoli registrou seu recorde negativo de posse de bola na temporada em todas as competições (46,1%) e de passes errados (525).

O Napoli marcou cinco gols nesta Liga dos Campeões com cinco marcadores diferentes.

Gabriel Jesus participou de 21 gols em 20 aparições com o City em todas as competições (15 gols e seis assistências).

Foi o primeiro gol do Amadou Diawara com a camisa Napoli (em todas as competições), foi sua 37ª presença com os partenopei.

Foram 109 bolas jogadas por Fernandinho neste jogo, pelo menos 15 mais do que qualquer outro jogador em campo.

CHELSEA-ROMA 3-3 Um empate que vale ouro para a Roma. Em um jogo emocionante a Roma de Eusebio Di Francesco quase conseguiu trazer para casa os três pontos com um super Kolarov.

O Chelsea não sofria três gols em casa na Liga dos Campeões desde abril de 2014 (1-3 com o Atlético de Madri).

É também do jogo contra o Atletico que os Blues não sofriam 7 finalizações no próprio gol jogando em casa na Liga dos Campeões.

Era desde 2004 que a Roma jogando fora de casa não tinha feito um posse de bola na Liga dos Campeões assim como nesse jogo (60%): contra o BATE em 2015 e contra Cluj em 2010.

Edin Dzeko jogou seu 100º jogo com a camisa da Roma em todas as competições, atingindo 59 gols com os giallorosso.

O Dzeko não tinha marcado nas 9 partidas oficiais anteriores contra o Chelsea, já o Kolarov nunca encontrou a rede nos 10 jogos anteriores contra os Blues.

Foi o quarto gol do Kolarov na Liga dos Campeões, em 38 aparições. Os precedentes vieram contra Napoli, Real Madrid e Bayern de Munique.

Foi a primeira vez que Kolarov marcou um gol e deu uma assistência no mesmo jogo da Liga dos Campeões.

Seis dos últimos sete gols de David Luiz com a camisa do Chelsea (em todas as competições) vieram fora da área.

Foi a segunda vez que o Eden Hazard faz 2 gols na mesma partita na Liga dos Campeões, anteriormente foi com Maribor em 2014.

A Roma sofreu gols em todos os últimos 23 jogos na Liga dos Campeões.