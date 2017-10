Champions League, os números de Andersinho Marques: 3.a rodada

MANCHESTER CITY-NAPOLI O City e Napoli estão encantando com um esquema tático lindo de se ver.

O único jogo precedente entre Manchester City e Napoli foi na fase de grupos da Liga dos Campeões 2011/12.

Os Napolitanos ficaram invictos graças ao 1-1 na ida e o successo de 2-1 em casa no estádio San Paolo.

No entanto, o Napoli nunca ganhou um jogo fora de casa contra uma equipe inglesa em todas as competições, encontrando a derrota em cinco dos seis anteriores e sofrendo 15 gols no parcial e só três gols marcados.

O Manchester City está bem posicionado após os dois primeiros jogos da Champions League pela primeira vez na competição.

É também a primeira vez que não subiram nenhum gol em duas partidas consecutivas na fase de grupos.

O City está invicto jogando em casa a 10 jogos na Liga dos Campeões (7V, 3E), è a mais longa série sem derrotas domésticas na competição.

A última derrota no Etihad foi em setembro de 2015 contra a Juventus (1-2). Nenhum dos 38 jogos do Manchester City na fase de grupos da Liga dos Campeões terminou sem gols.

Esta é a sétima aparição consecutiva para o City na Liga dos Campeões.

Os Citizens passaram as oitavos finais apenas uma vez, na temporada 2015/16, quando chegaram nas semifinais sendo eliminados pelo Real Madrid.

O Napoli superou a fase de grupos da competição em duas das últimas três aparições, mas não conseguiu superar as oitavas.

Nenhum dos 12 jogos fora de casa do Napoli na Champions League terminou sem uma rede. Os partenopei nunca perderam dois jogos de fila fora de casa na mesma edição.

David Silva já serviu três assistências em quatro jogos da Liga dos Campeões no ano solar de 2017.

John Stones é o jogador que mais tocou a bola até agora nesta Liga dos Campeões (261 em duas partidas).

Dries Mertens participou ativamente de nove dos últimos 14 gols na Liga dos Campeões (seis gols, três assistências).

CHELSEA-ROMA Vai ser uma linda luta entre dois Gladiadores.

O Chelsea venceu os dois últimos jogos em casa contra Roma na primeira rodada da Copa das Feiras de 1965/66 (4-1) e na fase de grupos da Liga dos Campeões 2008/09 (1-0).

A Roma nunca ganhou uma partida contra as equipes inglesas na Liga dos Campeões (2E, 6D). Ela nunca manteve o gol intocado nesses oito desafios.

O Chelsea esta com 6 pontos após as duas primeiras rodadas de Champions, não conseguia desde da temporada 2010/11. Os Blues sempre foram os primeiros no grupo depois de ganharem os dois primeiros jogos.

Chelsea ganhou 21 dos últimos 25 jogos na fase de grupos da Champions League em Stamford Bridge (3E, 1D).

O Chelsea encontrou encontrou sempre o caminho do gol em todos esses 25 desafios.

Chelsea é o melhor ataque nesta Liga dos Campeões como o PSG com oito gols cada um.

O Chelsea alcançou a fase de eliminação direta da competição em 13 das 14 aparições anteriores.

Por outro lado, Roma alcançou a próxima etapa da Liga dos Campeões cinco vezes nas últimas seis aparições, mas nunca ultrapassou as quartas de final. A Roma está invicta até agora (1V, 1E).

Os Giallorossi nunca começou uma edição da Liga dos Campeões com três partidas invictos.

A Roma jogando fora de casa não fica sem tomar gols a 22 jogos na Liga dos Campeões. Última vez contra Lyon em março de 2007 (2-0).

Roma também encontrou o gol apenas uma vez nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões, o mais recente contra o Qarabag (2-1).

Michy Batshuayi marcou em ambos os seus dois primeiros jogos com o Chelsea na Copa dos Campeões (dois gols com apenas quatro gols).