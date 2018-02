Champions League, niente VAR nell'edizione 2018/19

Dopo l'impiego in serie A e Bundesliga (e il futuro debutto in Ligue 1, Liga e Mondiale), stop europeo per la VAR: l'assistenza video per gli arbitri non sarà impiegata nelle partite della prossima edizione della Champions League, la 2018/19, come confermato da Aleksander Ceferin."Nessuno ancora sa esattamente come funziona, c'è ancora molta confusione. Non sono contrario ma bisogna spiegare meglio come usarla, vedremo al Mondiale" le parole del presidente della UEFA.



Ceferin, in assemblea ordinaria a Bratislava, ha parlato anche del futuro del calcio europeo: "Stabilire un maggiore equilibrio competitivo rimarrà una priorità assoluta. Con la Nations League siamo sulla strada giusta per le nazionali, a livello di club invece serve ancora la nostra seria attenzione. Non posso promettervi la lunga, non sono un mercante di sogni o un politico. Combatterò con le unghie e con i denti per introdurre misure che ristabiliscano un certo equilibrio, ma non posso affermare che come risultato, club come lo Steaua Bucarest o la Stella Rossa di Belgrado diventeranno le prossime squadre a veder inciso il proprio nome nel trofeo della Champions League".