Champions League, Napoli-Shakhtar su Premium Sport

"La situazione nel girone è difficile ma c'è ancora un piccolissimo spiraglio: tentiamo di entrarci" ha detto Maurizio Sarri alla vigilia di Napoli-Shakhtar (ore 20:45 su Premium Sport HD). Al San Paolo serve assolutamente una vittoria per sperare ancora negli ottavi di finale di Champions League: Insigne è recuperato dopo la botta presa contro il Milan. In difesa Chiriches sostituisce lo squalificato Koulibaly, Maggio è titolare con Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui, a centrocampo giocano Zielinski e Allan al posto di Jorginho e Diawara.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

Il Napoli deve vincere stasera e contro il Feyenoord per conquistare gli ottavi oltre a sperare che lo Shakhtar perda contro il City nell'ultimo turno del gruppo F. Ma c'è un asterisco: contro gli ucraini serve un 1-0 (il gol di Milik a Donetsk varrebbe "doppio" perché da regolamento Uefa, in caso di arrivo a pari punti, si considerano le sfide come una sorta di andata/ritorno). Con il 2-1, decisiva l'ultima giornata del girone per la differenza reti del girone. Con tutti gli altri risultati (considerando ovviamente anche un pari o la vittoria dello Shakhtar), i partenopei verrebbero eliminati ai gironi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Chiriches, Albiol, Hysaj; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne (Giaccherini). All. Sarri

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Rakitskiy, Ordets, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Facundo Ferreyra. All. Fonseca

Arbitro: Skomina (Slovenia)