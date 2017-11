Champions League, Napoli-Manchester City su Premium Sport

Dopo la vittoria inglese di due settimane fa, questa sera (diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 20:45) tornano ad affrontarsi Napoli e Manchester City per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Match cruciale soprattutto per gli azzurri, a sei punti dai Citizens ma anche dietro allo Shakhtar: una vittoria al San Paolo sarebbe vitale per guardare con più ottimismo alle ultime due partite e in ottica qualificazione agli ottavi.



La sfida tra le capoliste di serie A e Premier League promette altro spettacolo anche se questa volta Sarri chiede meno timore alla squadra nell'approccio, visto che all'Etihad Stadium il Napoli ha dimostrato di potersela giocare alla pari almeno per un'ora. Pochi dubbi per il tecnico, si punta sui titolarissimi con l'unico ballottaggio a centrocampo: favorato Jorginho ma scalpita Diawara.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho (Diawara), Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Delph; Fernandinho; De Bruyne, David Silva, Sané, Sterling (Aguero); Gabriel Jesus. All. Guardiola