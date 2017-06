Champions League, Napoli-Benfica in esclusiva assoluta su Premium

Torna lo spettacolo della Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica per club, che Premium trasmetterà in esclusiva integrale per questa e per la prossima edizione.



In occasione della seconda giornata della fase a gironi, le sfide che vedranno impegnate la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Maurizio Sarri saranno visibili in versione integrale in esclusiva assoluta su Premium Sport. Nessun’altra emittente, free o pay, trasmetterà in Italia “Dinamo Zagabria-Juventus” di martedì 27 e “Napoli-Benfica” di mercoledì 28. Solo gli abbonati a Premium, infatti, potranno seguire l’intera competizione in esclusiva assoluta, con tutti i match dalla fase a gironi fino alla finale di Cardiff.



Le sfide saranno introdotte dallo studio “Premium Champions”, condotto da Sandro Sabatini, affiancato da Giorgia Rossi. Tra gli ospiti, le novità David Trezeguet e Christian Panucci si aggiungeranno alla squadra di opinionisti Premium Sport guidata da Arrigo Sacchi e Paolo Rossi, con Graziano Cesari che si occuperà della moviola. Nel post partita, interviste e commenti a caldo con i protagonisti dei match.

Inoltre, tutte le sfide e la “Diretta Champions”, con i gol e gli highlights da tutti i campi, saranno visibili anche in live streaming grazie a Premium Play.

Infine, gli appassionati potranno interagire in qualsiasi momento con gli ospiti in studio e fare domande ai protagonisti delle partite scrivendo agli account ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di PremiumSportHD, con l’hashtag, oppure attraverso il nuovo sito premiumsporthd.it.



LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Roberto Cravero Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma Bordo campo: Claudio Raimondi, Angiolo Radice, Walter De Maggioin diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro Bordocampo: Alessio Conti Borussiain diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 2 Telecronaca: Giampiero Foglia Manzilloin diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 3 Telecronaca: Federico Mastriain diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 4 Telecronaca: Fabio Favain diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 5 Telecronaca: Alberto Santiin diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 6 Telecronaca: Matteo Montagnain diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 7 Telecronaca: Andrea Distasodalle ore 20.45 su Premium Sport 2 HD