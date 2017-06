Champions League, Napoli-Benfica 4-2: vittoria e allungo in vetta

Notte magica al San Paolo, notte da Champions League League. Il trofeo più prestigioso d'Europa torna a giocarsi a Napoli dopo due anni e, per l'occasione, gli azzurri non si fanno trovare impreparati. La squadra di Maurizio Sarri batte 4-2 il Benfica e centra la seconda vittoria consecutiva in coppa, che vale il primato solitario nel Gruppo B (Napoli 6, Besiktas 2, Dinamo Kiev 1, Benfica 1). I 40 mila tifosi, presenti allo stadio, hanno potuto assistere a una prestazione di altissimo livello, che evidenzia il grande lavoro svolto, sino a qui, da Maurizio Sarri.



Il Napoli parte subito alla grande e dopo 16 secondi va vicino al gol con Milik. Cinque minuti dopo arriva la risposta del Benfica: Mitroglou colpisce a botta sicura, su una respinta corta di Reina, ma Hysaj gli nega la gioa del gol. I portoghesi continuano ancora a insistere e, sempre con Mitroglou, sfiorano l'1-0: un grande riflesso di Reina dice no all'attaccante greco. Nella stessa azione si fa male Raul Albiol, costretto a lasciare il campo all'11' per Maksimovic, all'esordio assoluto con il club partenopeo. Il Napoli si rifà sotto e, al 20', Callejon si vede negare il gol da uno strepitoso intervento in spaccata di Grimaldo. Sul conseguente calcio d'angolo, però, la difesa portoghese non può nulla: cross perfetto di Ghoulam per la girata di testa di Hamsik, che batte l'ex Inter, Julio Cesar, e sigla il suo 101° gol in maglia azzurra. Il Benfica prova a reagire, ma il possesso palla e l'organizzazione tattica della squadra di Sarri concede poco agli avversari. Il primo tempo si chiude così sull'1-0.



Nella ripresa il Napoli rientra in campo ancora più motivati: al 51' Mertens semina Lisandro Lopez, che si vede costretto a fermarlo fallosamente. Giallo per l'argentino e punizione dal limite dell'area: sul pallone va lo stesso Mertens, che supera la barriera e segna il raddoppio. Gli azzurri non si fermano e al 54' si guadagnano un calcio di rigore: Julio Cesar stende Callejon, per l'arbitro Brych non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta Milik: palla in rete per il 3-0, che coincide con il settimo centro del polacco in stagione. Gli uomini di Sarri non sono ancora sazi e così, al 58', trovano il poker, grazie a un ispiratissimo Mertens, bravo a sfruttare l'uscita a vuoto di Julio Cesar e a depositare nella porta sguarnita il pallone del 4-0. Doppietta per il belga e partita chiusa. Il Benfica prova a rendere il passivo meno pesante e, al 71', trova il gol dell'1-4 con Gonzalo Guedes, facilitato da un errore in fase d'impostazione di Jorginho. I portoghesi non mollano e, all' 86', Salvio va in rete di testa per il 2-4. Nel finale gli azzurri staccano la spina e rischiano in un altro paio di circostanze. Sarri non la prende affatto bene, ma alla fine può esultare. Il suo Napoli dà spettacolo in campionato e in Europa.