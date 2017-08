Champions League, Marciniak per Napoli-Nizza

Terna arbitrale polacca per Napoli-Nizza, andata del playoff di Champions League in programma mercoledì al San Paolo alle ore 20.45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). L'arbitro sarà Szymon Marciniak, gli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, gli addizionali Pawel Raczkowski e Tomasz Musial, quarto uomo Radoslaw Siejka.



Nella scorsa stagione, Marciniak in Champions League ha arbitrato Lione-Juventus 0-1 e Juventus-Barcellona 3-0 oltre al ritorno del playoff della Roma, vinto 3-0 dal Porto. I giallorossi furono retrocessi in Europa League dopo l'1-1 dell'andata.