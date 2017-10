Champions League, Manchester City-Napoli in diretta tv su Premium Sport

Le Grandi Bellezze. Manchester City e Napoli si sfidano all'Etihad Stadium per la terza giornata del Gruppo F di Champions League in un match che si preannuncia spettacolare ( diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45 ).

I Citizens e gli azzurri sono infatti le due squadre che in questo momento giocano il migliore calcio d'Europa sotto la guida di due maestri come Guardiola e Sarri. I campani cercano l'impresa per raggiungere gli inglesi al primo posto della classifica mentre gli Sky Blues provano già a ipotecare la qualificazione e il primo posto davanti al proprio pubblico.

Una sfida dal grande fascino, che però Sarri ha definito "quella che conta meno". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente De Laurentiis, che ha chiesto al tecnico di fare turnover in vista della sfida del San Paolo contro l'Inter. Un consiglio che, stando alle ultime indiscrezioni, l'allenatore del Napoli avrebbe intenzione di seguire: in difesa dovrebbe esserci Chiriches (in vantaggio su Maksimovic) per dare un turno di riposo a Raul Albiol, a centrocampo spazio a Rog (in vantaggio su Zielinski) e Diawara con Jorginho e Allan in panchina, mentre in attacco ci saranno i soliti tre.

Per quanto riguarda il Manchester City, Pep Guardiola sembra intenzionato a confermare la squadra che ha asfaltato lo Stoke nell'ultima giornata di Premier League. Ancora non al meglio, Aguero partirà dalla panchina, mentre Delph sarà confermato terzino sinistro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Jesus, Sané. All. Guardiola.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.