Champions League, Manchester City-Napoli 2-1: troppi regali azzurri

Il Napoli regala un tempo al Manchester City e se ne pente amaramente: nonostante una buona ripresa, la squadra di Sarri esce sconfitta dall'Etihad Stadium per 2-1 e rimane a quota tre punti (a -6 dagli inglesi e -3 dallo Shakhtar Donetsk). La serata azzurra di Champions League è a due facce, la più brutta in un primo tempo in balia del City con disattenzioni in appoggio, pochi movimenti, errori personali e pure un rigore sbagliato: insomma, un Napoli irriconoscibile rispetto a quello in versione de luxe della serie A.



Gli inglesi segnano due gol in tredici minuti - Sterling colpisce in mezzo all'area, poi Gabriel Jesus insacca su liscio di Hysaj (tra i peggiori dei suoi) - e prendono pure una traversa con De Bruyne. Il centrocampo ospite rimane in balia delle catene Silva-Sané e De Bruyne-Sterling, il pressing asfissiante chiamato da Guardiola trova terreno fertile negli impauriti giocatori azzurri, persino Reina sbaglia due rinvii sanguinosi. Eppure la cintura di Walker su Albiol in area potrebbe risollevare il Napoli: Mertens dal dischetto si fa ipnotizzare da Ederson, piove sempre più forte sulla trasferta azzurra.



Il sole comunque è dietro l'angolo, non abbagliante come quello a cui siamo abituati ma sufficiente a creare grattacapi ai Citizens che abbassano concentrazione e intensità. L'ingresso di Allan per l'infortunato Insigne (problema all'adduttore, da valutare in vista dell'Inter) dà sostanza e ritmo alla mediana, finalmente i tre davanti riescono a scambiare ma l'attacco soffre la scarsa vena di Mertens. Il belga lascia saggiamente a Diawara la seconda occasione dal dischetto (sgambetto di Fernandinho sulla bella incursione di Ghoulam), il guineano si toglie la soddisfazione di segnare il primo gol da professionista proprio in Champions e soprattutto riaccende le speranze dei suoi. Ma è troppo tardi per portare a casa almeno un punto: la situazione nel girone non è felice, al San Paolo è vietato perdere.