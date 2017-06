Champions League, Manchester City-Barcellona 3-1: Guardiola batte Luis Enrique

Il martedì di Champions League, oltre a offrire una serata ricca di gol ed emozioni, lascia in eredità i primi verdetti: PSG, Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco si sono qualificate agli ottavi di finale del torneo. Partiamo dal gruppo A, dove il PSG raggiunge il traguardo battendo 2-1 il Basilea al St. Jakob-Park. A sbloccare il match, in favore dei campioni di Francia, ci pensa Matuidi, bravo e fortunato a deviare il tiro-cross di Meunier al 43'. Gli svizzeri non ci stanno e, al 76', Zuffi sorprende dalla distanza un Areola tutt'altro che impeccabile. Sembra finita, ma al 90', Meunier consegna la vittoria a Emery superando Vaclik con uno strepitoso esterno d'estro al volo da fuori area. Vince anche l'Arsenal in Bulgaria contro il Ludogorets. I padroni di casa partono fortissimo e al 12' sono già in vantaggio, grazie alla zampata di Jonathan Cafu. Sempre il brasiliano, al 15', è protagonista dell'assist per Keseru, che vale il raddoppio. I Gunners riordinano le idee e accorciano le distanze con Xhaka al 20'. Il gol del pareggio (41') porta la firma di Giroud. All'88' la rimonta è completa: lancio di Elneny per Mesut Ozil, che mette a terra portiere e due difensori avversari con delle finte d'alta classe prima di depositare il pallone nella porta sguarnita. Lo straordinario gol del tedesco vale il 3-2 finale e la qualificazione agli ottavi. Nel gruppo B - lo stesso del Napoli (salvato da Hamsik nell'1-1 finale contro il Besiktas) - il Benfica supera 1-0 la Dinamo Kiev. I portoghesi passano al 46' del primo tempo: Vida stende Luisao e, proprio come all'andata, Salvio realizza il rigore fischiato dall'arbitro Turpin. Nella ripresa la Dinamo ha l'occasione di pareggiare con Junior Moraes, sempre dagli undici metri, ma Ederson neutralizza il penalty di Junior Moraes. Successo importantissimo per gli uomini di Rui Vitoria, ora appaiati insieme al Napoli in vetta alla classifica, a quota sette punti.



Nel gruppo C, Manchester City e Barcellona regalano uno spettacolo fantastico all'Etihad Stadium, dove Guardiola si prende la propria rivincita su Luis Enrique rifilando un sorprendente 3-1 alla sua ex squadra. A portarsi sull'1-0, però, sono i Blaugrana con il solito Messi che, al 21', realizza il suo settimo gol in questa edizione della Champions chiudendo un grande contropiede condotto da Neymar. I Cityzens non si arrendono e, al 39', centrano il pareggio con Gundogan, servito alla perfezione da Sterling dopo l'errore di Sergi Roberto. Al 51' De Bruyne completa il sorpasso con una punizione di destro, che coglie impreparato ter Stegen. Il Barça è frastornato e, al 74', il City ne approfitta ancora con Gundogan, che archivia la pratica siglando la sua doppietta personale dopo aver ribadito in rete una sponda involontaria di Aguero. L'altra sfida del girone, tra Borussia Moenchengladbach e Celtic, si chiude sull'1-1. Al 32' Stindl fa saltare in piedi il pubblico del Borussia-Park segnando la rete del vantaggio. I tedeschi sognano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Glasgow, ma al 76' l'arbitro Jorge Sousa espelle Korb e assegna un rigore agli scozzesi. Dembele si presenta dal dischetto e non sbaglia. Nel gruppo D, il Bayern Monaco vince 2-1 in rimonta contro il PSV. Al gol in posizione di fuorigioco di Arias, arrivato al 14', risponde Lewandowski che, al 34', trova il pareggio su rigore (fischiato da Rocchi per un fallo di mano di Guardado) e, al 73', firma il raddoppio che una deviazione da bomber di razza sul traversone di Alaba. Ancelotti può esultare: il pass per gli ottavi è arrivato. Anche al Calderon, a fine gara, il tabellone recita 2-1 in favore dell'Atletico Madrid sul Rostov: Colchoneros avanti al 28' con Griezmann, bravissimo a coordinarsi e a battere Dzhanaev con una superlativa girata al volo. Il vantaggio dura solo due minuti: Azmoun fredda Oblak e realizza il momentaneo pareggio. Al 93', però, Griezmann si fa trovare ancora pronto e regala successo e qualificazione a Simeone.