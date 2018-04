Champions League, Liverpool-Roma e Bayern Monaco-Real Madird in semifinale

La Roma, dopo la strepitosa impresa contro il Barcellona, affronterà il Liverpool in semifinale di Champions League. Nel sorteggio di Nyon, l'ex Milan Andriy Shevchenko ha pescato i Reds per i giallorossi, difficilissimo e ultimo ostacolo sulla strada verso il sogno della finale di Kiev. Nell'altro match, invece, si scontreranno Bayern Monaco-Real Madrid con i bavaresi che giocheranno la prima all'Allianz Arena il 25 aprile, ritorno il primo maggio.



L'accoppiamento con la squadra di Klopp, che avrà l'andata in casa il 24 aprile (ritorno il 2 maggio), appare suggestivo per l'incrocio con l'ex Salah e per il (doloroso precedente) del 1984. Una cosa sembra comunque certa: neanche il Liverpool sarà contento di affrontare la Roma visto quanto accaduto contro Messi e compagni.



Questi i precedenti tra giallorossi e inglesi:

-Finale Coppa Campioni 1983/84: 1-1 (2-4 rigori)

-Ottavi Coppa UEFA 2000/01: 0-2 e 1-0

-Seconda fase a gironi Champions League 2002/03: 0-0 e 0-2



Stabilita anche quale formazione disputerà la finale del prossimo 26 maggio 'in casa': una formalità che spetterà alla vincente di Bayern-Real.

LO SCAMBIO DI BATTUTE CON SALAH