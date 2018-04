Champions League, Liverpool-Roma 5-2: servirà un'altra impresa

La Roma torna da Liverpool con cinque gol sul groppone e due segnati, il sogno della finale di Kiev passa attraverso un miracolo identico a quello che aveva eliminato il Barcellona, sarà dura non rimpiangere almeno sessanta minuti regalati tatticamente ai Reds ma servirà aggrapparsi con tutte le forze al grande quarto d'ora finale. All'Olimpico dovrà andare in scena l'orgoglio di una squadra che ha saputo arrivare meritatamente tra le prime quattro della Champions League ma soprattutto la forza e il coraggio di chi vuole tentare un'altra impresa che entrerebbe ancora nella storia.



Di sicuro Eusebio Di Francesco ripenserà molto alle sue scelte tattiche, partendo da quella che nei piani iniziali doveva limitare uno come Mohammed Salah, ex spietato dal cuore duro. L'egiziano è in stato di grazia ma la difesa a tre con Juan Jesus, disordinato e goffo, sul suo lato lo aiuta nel compito: Momo sblocca la gara con un gioiello, raddoppia con un delizioso tocco sotto e serve pure due assist, a Firmino e Mané (in questo caso era pure partito in leggero fuorigioco). Il quinto sigillo è ancora del brasiliano, colpo di testa da angolo con i giallorossi fermi in area.



Dopo un buon approccio alla gara, compresa una traversa (pareggiata in segutio da quella presa da Lovren) colpita da Kolarov con la quasi papera di Karius, fatto di pressing alto, la Roma non si ritrova più dopo il gol subito, viene schiacciata dalla vena di Salah - a quota 43 gol stagionali - e da un atteggiamento incapace di impedire alle frecce inglesi di mettere il turbo. Da ricordare almeno altre tre decisive parate di Alisson a rendere il risultato meno esagerato.



Nel finale il tecnico romanista cambia tutto togliendo Juan Jesus, inserendo Perotti, passando al 4-3-3 e, complice il calo dei padroni di casa (Salah richiamato in panchina da Klopp), riduce due volte le distanze: prima il lampo di Dzeko, ben assistito da Nainggolan e aiutato dal buco di Lovren, poi la rete dell'argentino su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano di Milner.