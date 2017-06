Champions League, la Dinamo Kiev umilia 6-0 il Besiktas. Arsenal a valanga, il Psg si salva al 92'

Nell'ultima giornata del gruppo B di Champions League (lo stesso del Napoli) la Dinamo Kiev umilia 6-0 il Besiktas, eliminato dalla coppa dalle grandi orecchie e retrocesso in Europa League. Besedin sblocca il match al 9' insaccando su assist di Yarmolenko. Alla mezzora Beck commette fallo da ultimo uomo in area di rigore su Gonzalez viene espulso: dal dischetto Yarmolenko siglia il raddoppio. La squadra turca subisce il 3-0 al 32': Buyalskyy beffa Fabri, uscito dai pali in seguito a un disimpegno errato della difesa ucraina. Nel recupero della prima frazione la conclusione di Gonzalez viene deviata da Hutchinson e spiazza l'incolpevole Fabri. Nella ripresa la formazione di Senol resta in 9 per l'espulsione di Aboubakar. Sydorcuk (60') e Moraes (77') chiudono i conti.



GRUPPO A

Tutto facile per l'Arsenal che supera 4-1 il Basilea e si qualifica agli ottavi da prima in classifica. I Gunners trovano il gol all'8' quando Gibbs serve a Perez un pallone impossibile da sbagliare. Il numero nove raddoppia al 16' depositando in rete dopo la respinta di Vaclik su tiro di Ozil. In avvio di ripresa sempre Perez firma la sua personale tripletta con un destro preciso a incrociare. Iwobi al 54' arrotonda ulteriormente il risultato su invito di Ozil. Al 77' Doumbia regala agli svizzeri la rete della bandiera. Al secondo posto il Psg, fermato al Parco dei Principi dal Ludogorets. Misidzhan al 15' sorprende l'incerta retorguardia parigina e batte Areola di testa. Cavani agguanta i rivali al 61' con una splendida rovesciata ma al 68' Marquinhos si fa rubare palla da Cafu che serve Wanderson per il 2-1. Di Maria al 92' evita una figuraccia a Emery.



GRUPPO C

Termina 1-1 la sfida tra Manchester City e Celtic. Al 4' gli ospiti passano in vantaggio: la difesa dei Citizens pasticcia in fase di impostazione e Roberts la punisce di sinistro dopo una splendida serpentina. La squadra di Guardiola impiega solo quattro minuti per pareggiare: Iheanacho non lascia scampo a Gordon su filtrante di Nolito. Nessun problema per il Barcellona, già sicuro del primato, con il Borussia Monchengladbach, regolato 4-0. Messi (gol numero 93 in Champions) infila di sinistro Sommer al 16' sfruttando l'assist di Arda Turan. Al 50' arriva il raddoppio grazie al colpo di testa ravvicinato del centrocampista spagnolo. L'ex giocatore dell'Atletico Madrid si scopre goleador trafiggendo nuovamente Sommer al 53' e al 67'.

GRUPPO D

Il Bayern Monaco di Ancelotti vince di misura contro l'Ateltico Madrid. Decide Levandovski con una punizione da applausi al 28'. Successo di prestigio ma inutile perchè sono gli spagnoli a conquistare il primo posto. Senza gol il match tra Psv e Rostov: russi in Europa League e olandesi fuori da tutto.