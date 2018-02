Champions League, Juventus-Tottenham a Brych

Juventus-Tottenham, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League (martedì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) sarà diretta da Felix Brych. Gli assistenti saranno Mark Borsch e Stefan Lupp, gli addizionali Bastian Dankert e Marco Fritz, e il quarto uomo Markus Hacker.



Il fischietto tedesco evoca brutti ricordi per i bianconeri: era stato infatti lui ad arbitrare la finale di Cardiff persa dalla squadra di Allegri (che aveva chiuso in 10 per il rosso a Cuadrado a 6 minuti dal termine) 4-1 contro il Real Madrid lo scorso 3 giugno.



Negli altri tre precedenti con il 42enne una sconfitta, 1-0 con l'Atletico Madrid nella fase a gironi della stagione 2014-15, e due vittorie, ovvero l'1-0 al Manchester City nel novembre 2015 e il 2-0 sul Porto nell'andata degli ottavi della scorsa edizione (al 27' venne espulso Telles per doppio giallo).