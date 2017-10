Champions League, Juventus-Sporting Lisbona e Chelsea-Roma su Premium Sport

Seconda giornata del terzo turno dei gironi di Champions League, per l'Italia in campo Juventus e Roma con entrambe le partite in diretta esclusiva questa sera alle 20:45: bianconeri contro lo Sporting Lisbona su Premium Sport HD, giallorossi contro il Chelsea su Premium Sport 2 HD.



La Juve vuole rialzarsi dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio ma le motivazioni vanno oltre il campionato, come ribadito da Allegri in conferenza stampa contro i portoghesi saranno due scontri fondamentali per la qualificazione agli ottavi: con due vittorie, poi si potrebbe pensare più serenamente anche a strappare l'eventuale primo posto del Barcellona. Sturaro favorito come terzino destro, davanti a lui Cuadrado, torna Pjanic e davanti la coppia in HD. Prima del match, un minuto di silenzio per le vittime dei roghi scoppiati in questi giorni in Portogallo.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. AllegrI

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Patricio; Coentrao, Mathiey, Coates, Piccini; Battaglia, Carvalho; Acuna, Fernandes, Martins; Dost. All: Jesus.

Di Francesco chiede ai suoi di non accontentarsi di un pareggio, una vittoria a Stamford Bridge sarebbe prestigiosa e metterebbe il girone in una situazione molto favorevole. Il Chelsea è reduce dalla sconfitta in Premier con il Crystal Palace ma rimane tra i candidati al successo finale. Rispetto alla squadra che ha perso con il Napoli, solo due cambi con Fazio per l'infortunato Manolas e il ritorno di Strootman a centrocampo.



PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Zappacosta, Bakayoko, Fabregas, Marcos Alonso, Hazard, Morata, Pedro

ROMA (4-3-3): Alisson, Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Florenzi, Dzeko, Perotti