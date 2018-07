Champions League, Juventus favorita per la Snai: effetto Ronaldo

Cristiano Ronaldo l'ha ribadito più volte ieri, nel giorno della presentazione ufficiale: "La Champions League non è un'ossessione ma un obiettivo. Spero di aiutare la Juventus a vincerla ma dipende da vari fattori". Eppure c'è chi valuta troppo prudenti le parole del portoghese dando i bianconeri per favoriti nella corsa per la prossima coppa: la Snai, infatti, quota la Juve a 6,50 alla pari del Manchester City e davanti a tutte le altre pretendenti.



Se l'acquisto di CR7 convince gli scommettitori a puntare sulla Juventus, tutto il contrario per il Real Madrid dato a 8 come Barcellona e Paris Saint Germain. Indietro le altre italiane: Roma e Napoli a 35, Inter a 50.