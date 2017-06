Champions League, Juventus che succede?

Il pareggio col Lione in Champions League lascia un grande quesito ai tifosi: cosa manca alla Juventus per diventare grande anche in Europa? Nonostante i grandi investimenti effettuati nell'ultima sessione di mercato, i bianconeri faticano a dimostrare la loro superiorità in campo internazionale, a differenza di quello che accade in Italia. Massimiliano Allegri resta fiducioso, ma è evidente che ci voglia qualche ulteriore intervento. Il cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a 4, non ha portato i frutti sperati, ma quantomeno resta un'opzione importante per i prossimi match. Da migliorare anche la condizione fisica: nel secondo tempo di diversi match la Juve è calata alla distanza rischiando spiacevoli sorprese negli ultimi. Il match di ieri è l'esempio più eclatante di quanto scritto.



Quel che è certo è che Pjanic resta una grande incognita. Il bosniaco, arrivato nell'ultima estate per 32 milioni di euro, è ancora troppo fuori dalla manovra bianconera. Da un calciatore della sua classe, si aspettano grandi giocate e la personalità del leader, fino a questo momento, però, l'ex Roma ha deluso le aspettative. Allegri lo ha provato come regista davanti alla difesa, come mezzala e, infine, come trequartista dietro le due punti, ma nessuna delle tre posizioni è riuscita a esaltare i suoi punti di forza. Il ritorno di Marchisio potrebbe aiutarlo a ritrovarsi, ma, di certo, è necessario un cambio di rotta immediato. La qualità del gioco della Juventus passa anche dai suoi piedi. Va comunque sottolineato che, a parte qualche problema di percorso, i campioni d'Italia restano primi in campionato, a più 4 sulla Roma, e a 3 punti dalla qualificazione agli ottavi in Champions, ma è altrettanto importante non sottovalutare il piccolo campanello d'allarme segnalato dalle ultime sfide.