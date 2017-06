Champions League, Juventus bloccata sullo 0-0 dal Siviglia

Nella prima sfida del gruppo H di Champions League la Juventus non va oltre lo 0-0 allo Stadium con il Siviglia. Bianconeri padroni del campo per tutta la partita ma incapaci di sfondare. I più pericolosi sono Khedira e Higuain: l'argentino colpisce la traversa al 58'. Comincia dunque con una delusione il cammino europeo di una delle formazioni favorite per la vittoria finale.



Allegri ripropone Barzagli in difesa e rinuncia a sorpresa a Pjanic: in mezzo al campo, con Lemina e Khedira, spazio ad Asamoah. Sulle fasce Dani Alves ed Evra. In avanti confermatissima la coppia Higuain-Dybala. Jorge Sampaoli schiera come falso nueve l'ex palermitano Vazquez, assistito da Vitolo e Sarabia. Vietto va in panchina. E' una Juve aggressiva fin da subito: Khedira fallisce due grandi occasioni in avvio su splendide giocate di Dybala. Il copione della prima frazione vede il costante possesso palla e predominio territoriale dei bianconeri mentre gli ospiti restano arroccati anche perchè il 4-3-3 di base diventa spesso un 4-5-1 mascherato. I campioni d'Italia non riescono però ad alzare il ritmo della sfida e la circolazione di palla resta lenta, agevolando la fase difensiva dei rivali che spesso ricorrono alle maniere forti spezzettando continuamente il gioco.

Nel secondo tempo la trama rimane invariata: la Juve insiste e intensifica il forcing senza trovare la via del gol: al 58' Higuain colpisce una clamorosa traversa su cross dalla destra di Dani Alves. Il Siviglia si presenta dalle parti di Buffon con una certa pericolosità soltanto al 66': Correa supera Chiellini e poi conclude a lato da posizione molto favorevole. Allegri per sbloccare la sfida decide di ricorrere a un doppio cambio: Alex Sandro e Pjanic prendono il posto di Evra e Asamoah. Il bosniaco offre un assist delizioso a Higuain ma il centravanti viene chiuso dal decisivo intervento di Pareja e in pieno recupero Rico è strepitoso sul colpo di testa di Alex Sandro. Il muro eretto dagli spagnoli regge fino al 94'. Finisce 0-0.

I DATI

- Prima di stasera, la Juventus andava a segno da 21 partite consecutive allo Juventus Stadium (in tutte le competizioni ufficiali).

- La Juventus non ha mai perso la gara inaugurale del girone di Champions League: in 17 partecipazioni, 10 vittorie e sette pareggi.

- I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime sette partite giocate in Champions League (3N, 3P).

- Solo due tocchi in area avversaria per la Juve nel primo tempo, entrambi di Sami Khedira.

- Per Khedira si è trattato della 50ª presenza in carriera in Champions League, la quinta in maglia bianconera.

- Nessuna squadra ha subito meno tiri totali (3) e nello specchio (1) della Juventus in questa prima giornata di Champions League.

- Paulo Dybala e Franco Vazquez hanno subito entrambi 6 falli: più di loro, in questa prima giornata di UCL 2016/17, solo Jonathan Cafu (8).

- Per Gianluigi Buffon si è trattato della 40ª partita senza subire gol in Champions, in 97 presenze.