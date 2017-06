Champions League, il Real Madrid bloccato a Dortmund. Volano Leicester e Siviglia

Nella seconda giornata di Champions League il Siviglia batte 1-0 il Lione nel grupppo H (lo stesso della Juventus) volando in testa alla classifica con i bianconeri. La squadra di Sampaoli parte meglio ma Fekir al 10' scheggia la traversa con un tiro di sinistro. Lopes è strepitoso sulla conclusione ravvicinata di Vietto al 16' in un susseguirsi di occasioni da una parte e dall'altra. Al 52’ gli spagnoli passano: sponda volante di Vietto e tocco comodo di Ben Yedder. Rabbiosa la reazione dell’OL e tuttavia Tolisso spreca il pallone del possibile 1-1. Al 68’ Vietto fallisce un rigore calciando alle stelle. Il Siviglia non mette la parola fine alla gara rischiando moltissimo: grande botta di Tolisso e traversa piena. Il risultato non cambia più.



Nel gruppo E 1-1 fra Monaco e Leverkusen. Lemar va vicino all’1-0 e sul fronte opposto il Chicharito Hernandez trova sulla sua strada un grande Leno sul finire della prima frazione. La sfida corre sul filo dell’equibrio, equilibrio rotto dallo stesso Chicharito di testa al 73’. In pieno recupero, al 93'. eurogol di Glik. Il Tottenham supera 1-0 il CSKA Mosca. Gli Spurs dominano gli avversari, chiusi in difesa, ma faticano a trovare il guizzo vincente: soltanto la traversa nega la gioia del gol ad Alli. A inizio ripresa finalmente il CSKA si presenta dalle parti di Lloris. Tosic sfiora l’incrocio dei pali (girata di sinistro). Gli inglesi tornano ad attaccare e al 70’ Son concretizza il forcing superando di destro Akinfeev.



Il Real Madrid viene bloccato sul 2-2 dal Borussia Dortmund nel gruppo F. I campioni d'Europa falliscono in avvio un'occasione clamorosa: Benzema cade da solo davanti a Burki. Al 17' Ronaldo porta avanti le merengues: colpo di tacco di Bale e destro preciso del portoghese (rete numero 95 in Champions League). I tedeschi reagiscono e impensieriscono Navas: il più pericoloso è Dembele. Al 42' Aubameyang ristabilisce la parità approfittando di una goffa respinta di Navas. Le merengues subiscono anche nella ripresa, agendo prevalentemente in contropiede. Al 68’ Varane ribadisce in rete dopo il palo di Benzema gelando il Signal Iduna Park. Il Real resiste fino all’87’: sinistro di Schurrle e palla all’incrocio. Lo Sporting Lisbona regola 2-0 il Legia Varsavia. L'undici di Jesus Jorge prende subito in mano le redini della partita e al 28' vede premiati i propri sforzi. Su calcio d'angolo Ruiz sorprende tutti e insacca sul secondo palo. Il raddoppio lo sigla Dost che infila Malarz con un destro in area.



Vola il Leicester a quota 6 nel gruppo G dopo l’1-0 rifilato al Porto. Le Foxes sbloccano il match al 25' grazie a una combinazione tutta algerina: cross dalla destra di Mahrez e colpo di testa vincente di Slimani. La squadra di Ranieri non si accontenta mentre gli ospiti raramente creano occasioni (da segnalare la punizione di Layun). Casillas tiene in partita i suoi che, compolice un calo fisico della squadra di Ranieri, nel finale vanno al ricerca del pari. Il palo salva Schmiechel (conclusione di Corona). Netta affermazione per 4-0 del Copenaghen sul Brugge. I Leoni schiacciano i rivali nella loro metà campo andando però a sbattere contro un ottimo Butelle. Serve l’autorete di Denswil (deviazione clamorosa) al 53’ per piegare la resistenza dei belgi. Al 60’ Butelle para il rigore di Augustinsson. Raddoppio soltanto rinviato. Delaney lascia partire un micidiale tiro di mezzo esterno da applausi al 64’. Santander firma il 3-0 cinque minuti più tardi chiudendo definitivamente i conti prima del 4-0 di Jorgensen.