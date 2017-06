Champions League, il Psg umilia 4-0 il Barcellona. Dortmund ko con il Benfica

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il Psg umilia 4-0 il Barcellona al Parco dei Principi mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. I parigini spadroneggiano praticamente per tutta la gara andando a segno con Di Maria (doppietta), Draxler e Cavani. Emery stravince il confronto con Luis Enrique impartendo una storica lezione tattica a una delle favorite alla vittoria finale. Nell'altra partita della serata il Benfica batte di misura il Borussia Dortmund: decide il gol di Mitroglou. I tedeschi sprecano numerose opportunità tra le quali un rigore di Aubameyang.



PSG-BARCELLONA 4-0 (cronaca e tabellino)

La formazione di Emery parte fortissimo grazie a una grande pressione e aggressività in mezzo al campo dove Verratti, Rabiot e Matuidi dominano incontrastati. Draxler spara alle stelle da posizione favorevole dopo una conclusione di Cavani ribattuta e Matuidi impegna severamente Terstegen. L’assedio dei padroni di casa porta i suoi frutti al 18’: Di Maria sigla il vantaggio con una punizione deliziosa. La reazione blaugrana è praticamente immediata:Trapp salva su Andrè Gomes lanciato a rete da Neymar. A questo punto il Psg tira (solo momentaneamente) il fiato abbassando leggermente il baricentro e affidandosi al contropiede. In difesa e sulla trequarti i catalani continuano a soffrire tremendamente: Terstegen sbarra la strada a Draxler ma non può nulla al 40’ sul destro del numero 23, assistito da un Verratti geniale. Chi si attende un Barcellona diverso al rientro dagli spogliatoi rimane deluso perché i blaugrana vengono travolti come nella prima frazione dalla foga agonistica del Paris, trascinato dai suoi fuoriclasse. Così al 55’ arriva anche il tris: il perfetto sinistro a giro di Di Maria si infila sotto la traversa. Messi, Suarez e Neymar, neutralizzati da Marquinhos e dall’esordiente Kimpembe, non riescono invece a creare alcun pericolo e devono assistere impotenti alla quarta rete firmata da Cavani al 71’. L’uruguaiano fa secco Terstegen sul primo palo capitalizzando al meglio l’assist di Meunier. Il simbolo della serataccia degli azulgrana è un tiro svirgolato di Neymar sull’unica disattenzione della retroguardia rivale. Soltanto a 7' dal termine scatto d'orgoglio degli uomini di Luis Enrique: Umtiti, constrastato da Kurzawa, colpisce di testa un clamoroso palo quasi sulla linea di porta. Cala quindi il sipario sul Parco dei Principi. E' tripudio Psg e incubo Barcellona.



BENFICA-BORUSSIA DORTMUND 1-0 (cronaca e tabellino)

Ritmi vertiginosi fin dall’avvio tra due squadre sulla carta decisamente offensive. La prima occasione capita sui piedi di Aubameyang: l’attaccante calcia alto a tu per tu con Ederson non sfruttando il passaggio in verticale di Dembelé. L’undici di Tuchel prende a poco a poco possesso del campo e sfiora nuovamente il vantaggio con lo stesso Dembelè, murato da Ederson in uscita. La formazione di Rui Vitoria sceglie di arroccarsi in difesa lasciando costantemente l’iniziativa agli avversari, incapaci di concretizzare la notevole mole di gioco. Nel secondo tempo la squadra portoghese cambia atteggiamento e al 48’ trova il gol: Mitroglou risolve da due passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo (sponda aerea di Luisao). I gialloneri replicano rabbiosamente: Ederson vince ancora una volta la sua personale sfida contro Dembelé mentre Aubameyang fallisce un’altra chance. Per il numero 17 non è davvero serata: al 58’ la punta sbaglia un rigore (concesso per fallo di mano di Fejsa) tirando centralmente. Il Borussia tuttavia non demorde e resta costantemente in avanti anche se Ederson non deve compiere interventi di particolare rilievo fino all'84' quando devia da campione la botta di Pulisic. Il centrocampista statunitense va vicino al bersaglio grosso anche a un minuto dal termine. E' l'ultima emozione del match.