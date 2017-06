Champions League, il Napoli batte il Benfica e vola agli ottavi

Vittoria, ottavi di finale e primo posto: il Napoli sbanca l'Estadio da Luz e si aggiunge alle squadre che proseguono la loro corsa in Champions League. Prima ancora della strabordante sconfitta del Besiktas a Kiev, bisogna sottolineare che il Napoli si è preso la qualificazione da solo. Nel successo in Portogallo c'è sicuramente lo zampino dei turchi, dato che una volta certificata la questione qualificazione entrambe le squadre sono sembrate più libere di testa, ma è in questo contesto che Sarri ha azzeccato tutte le mosse, in particolare il cambio Gabbiadini-Mertens che, come previsto dal tecnico alla vigilia, ha dato tanto brio a partita in corso. E infatti le micidiali combinazioni tra Callejon e il belga sono alla base del 2-1 con cui il Napoli chiude a 11 punti il girone B, rende indolore l'erroraccio di Albiol e attende serenamente il sorteggio degli ottavi di lunedì. I lusitani (che si qualificano come secondi del gruppo) non hanno quasi mai spaventato Reina, i partenopei hanno mostrato l'atteggiamento che serviva e questo tranquillizza tifosi e De Laurentiis in vista del futuro. Sarri chiude con due preziose vittorie il mini-ciclo (Inter e Benfica) che valeva una bella parte di stagione e il primo posto, oltre a prestigio e introiti, significa anche che gli azzurri affronteranno il match di andata degli ottavi in trasferta. Ora viene il bello.

BENFICA-NAPOLI 1-2 (Tabellino, classifiche e cronaca)

Per la partita che vale una stagione, Sarri conferma il Napoli anti-Inter anche se preferisce Allan allo straripante Zielinski di questo periodo. L'inizio è di quelli aggressivi, da entrambe le parti, anche se di occasioni se ne vedono poche, tranne qualche tentativo poco fortunato da fuori area. La linea alta del Benfica favorisce le ripartenze azzurre che però non trovano mai la stoccata giusta: al 21' Gabbiadini segnerebbe anche ma è in fuorigioco, il minuto dopo rischio-beffa. Hamsik e Ghoulam troppo leziosi al limite dell'area ma Guedes, solo davanti a Reina, grazia il Napoli. La parte centrale del primo tempo è quella maggiormente favorevole ai lusitani, gli azzurri pasticciano in difesa anche per la pericolosità del Benfica sui calci piazzati. Ma le buone notizie da Kiev rallentano i ritmi, non siamo per niente vicini a un biscotto ma c'è meno voglia di farsi male, nonostante questo Callejon (tiro dal limite parato) e Gabbiadini (buon movimento alle spalle di Luisao, bravo Ederson in uscita) avrebbero anche il modo per sbloccare il match.



Riorganizzate le idee nello spogliatoio e metabolizzata la doppia qualificazione a un passo, Benfica e Napoli si ripresentano in campo con più voglia di divertirsi. Il Napoli si trova più a suo agio in questa situazione, al 49' Insigne inventa per Callejon che però sbaglia clamorosamente a tu per tu con Ederson Moraes. Al 60' lo spagnolo si riprende tutto con gli interessi con il delizioso tocco sotto che vale il vantaggio partenopeo ma il merito va condivisio con Mertens (appena entrata), autore di un grande assist. Il belga, poi, chiude il match al 79' con una splendida esecuzione: dribbling secco su Luisao - fermo sulle gambe - e destro secco che sbatte sul palo ed entra in rete. Nel finale enorme leggerezza di Albiol che tenta un improbabile dribbling in posizione di tranquillità e lascia Jimenez libero di battere Reina per il definitivo 1-2.