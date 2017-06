Champions League, il Milan è la migliore squadra italiana

Dall'introduzione del nuovo format, nel 1992, nessuna squadra italiana ha fatto meglio del Milan in Champions League. A confermarlo, è il sito ufficiale della Uefa: i rossoneri occupano il primo posto di una speciale classifica - dove ogni vittoria nel torneo vale due punti, mentre un pareggio ne equivale a uno - avendo collezionato 197 punti su 165 gare disputate.



Il Milan guida la graduatoria davanti alla Juventus, seconda a soli 4 punti di distacco, nonostante lo stesso numero di vittorie (74). I bianconeri, però, hanno giocato 6 gare in meno rispetto ai rivali. Al terzo posto c'è l'Inter, ultimo club italiano ad alzare il trofeo nella stagione 2009-10, con 126 punti su 105 gare giocate (50 vittorie in totale). Subito sotto il podio, la Roma (quarta con 79 punti in 75 partite) e la Lazio (quinta con 45 punti in 44 match).



Classifica:

Milan 197

Juventus 193

Inter 126

Roma 75

Lazio 45

LA TOP 20 DEGLI ITALIANI CON PIU' PRESENZE IN CHAMPIONS