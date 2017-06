Champions League, il Leicester è inarrestabile. Ok Real Madrid, Siviglia e Dortmund

Nella terza giornata di Champions League il Siviglia passa sul campo della Dinamo Zagabria e si porta al primo posto con la Juventus nel Girone H. Gli spagnoli prendono subito in mano le redini del gioco e dominano il match (70% di possesso palla nella prima mezz'ora). Agli ospiti manca la lucidità sotto porta: Nasri al 23' calcia a lato in area rivale e Vasquez è impreciso sotto porta. Il muro della Dinamo cade al 37': Nasri, lasciato colpevolmente solo, insacca di sinistro. Vietto al 58' mette a lato con il mancino per la disperazione di Sampaoli. I biancorossi non chiudono i conti e nel finale rischiano di venire raggiunti. Negli altri gironi successi di Leicester, Porto, Real Madrid e Borussia Dortmund. Terminano in parità Cska-Monaco e Bayer Leverkusen-Tottenham.

GIRONE E

Bayer Leverkusen-Tottenham 0-0

Gli Spurs comandano le operazioni senza riuscire però a concretizzare la mole di gioco: Ally spedisce sul fondo di testa al 27' mentre Janssen centra la traversa. All'inizio del secondo tempo occasionissima per il Chicharito: il messicano all'interno dell'area piccola sbaglia clamorosamente favorendo la parata disperata di Lloris (la goal line technology chiarisce che il pallone non è entrato del tutto). I rossoneri insistono e spingono costringendo i londinesi sulla difensiva senza spezzare comunque l'equilibrio.



Cska Mosca-Monaco 1-1

I monegaschi sfiorano il gol al 17': il sinistro di Lemar termina alto non di molto. La risposta dei rossoblu è affidata a Tosic (destro debole). Al 34' il match si sblocca: tiro dello scatenato Tosic, respinta corta di Subasic e tap-in vincente di Traore. I biancorossi canno vicini al pari al 42': Akinfeev respinge splendidamente su Raggi. L'estremo difensore del Cska si ripete al 72' su Mendy. Non può opporsi invece al sinistro di Bernardo Silva all'87'.



GIRONE F

Real Madrid-Legia Varsavia 5-1

I blancos assediano l'area avversaria fin dalle prime battute ma l'occasione migliore capita agli ospiti: al 10' Odjdja colpisce un palo clamoroso. Al 16' Bale scaccia la paura: sinistro tagliente all'angolino e nulla da fare per Malarz. Al 20' il raddoppio siglato da Marcelo: sinistro da fuori e deviazione decisiva di Jodlowiec. La partita sembra andata già in archivio. Ci pensa Pepe a riaprirla commettendo un fallo in area di rigore su Radovic: dal dischetto lo stesso Radovic trasforma al 22'. I campioni di Europa ristabiliscono le distanze al 37' con Asensio, bravo a sfruttare l'invito di Cristiano Ronaldo. Al 67' Lucas Vazquez arrotonda il risultato al volo di destro su assist di Morata. L'ex attaccante della Juve, servito da Crsitiano Ronaldo, firma il 5-1 finale (destro ravvicinato).



Sporting Lisbona-Borussia Dortmund 1-2

La squadra di Tuchel passa in vantaggio al 9' grazie ad Aubameyang: tocco morbido a battere Rui Patricio. I lusitani, frastornati, rescono a replicare soltanto al 32': Burki chiude alla grande su Elias. Al 42' il Dortmund il raddoppia. Dribbling secco e gran destro di Weigl. Gelson Martins scalda le mani di Burki in avvio di ripresa. Al 67' Bruno Cesar accorcia su punizione a due in area e un minuto dopo Dost di testa va a un passo dal 2-2. Al 78' la traversa nega la gioia del gol a Pulisic dopo un'uscita incerta di Rui Patricio. Il match regala emozioni e occasioni da una parte e dall'altra nella fase conclusiva. I tedeschi festeggiano e volano al primo posto con il Real.



GIRONE G

Leicester-Copenaghen 1-0

I danesi partono meglio mettendo in difficoltà l'undici di Ranieri. Vardy prova a svegliare le Foxes, lenti in fase di costruzione e in costante affanno di fronte alle iniziative della formazione di Stale. Al 40' la svolta: sponda aerea di Slimani e tocco ravvicinato di Mahrez. Il copione resta identico nei secondi 45': il Copenaghen attacca e il Leicester cerca di sfruttare le ripartenze. In una di queste Slimani segna il 2-0, annullato per fuorigioco inesistente. Al 90' Schmeichel nega miracolosamente l'1-1 a Cornelius. Ranieri è primo a punteggio pieno con 9 punti.



Club Brugge-Porto 1-2

I padroni di casa si rendono pericolosi all'8' con Vossen che tira debolmente da buona posizione. Il numero 9 si fa perdonare 2 minuti più tardi non lasciando scampo a Casillas (conclusione di destro). Per l'attaccante terzo gol in carriera in Champions League. I lusitani fanno la partita e tuttavia il Brugge in contropiede è insidioso. La pressione dei Draghi porta al 68' al pareggio di Layiun, abile a battere di destro Butelle. Al 92' Tagliavento concede un rigore agli ospiti: Andrè Silva realizza la rete decisiva.



Giorgio Meroni