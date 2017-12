Champions League, Feyenoord-Napoli 2-1: azzurri fuori ai gironi

Il mezzo miracolo non riesce: il Napoli saluta la Champions League ai gironi dopo aver sognato per poco più di venti minuti, quelli tra il gol-lampo di Zielinski e il vantaggio dello Shakhtar Donetsk sul Manchester City già qualificato agli ottavi. Poi, come in una sorta di domino, arriva anche il pareggio del Feyenoord e il raddoppio ucraino ad affossare i sogni di Sarri tanto che la ripresa si trasforma in una lunga agonia verso l'Europa League.



A Rotterdam finisce 2-1, un risultato che penalizza eccessivamente gli azzurri almeno per le occasioni create anche se qualche disattenzione difensiva di troppo e i ritmi più bassi dei secondi quarantacinque minuti fanno pensare a una sorta di pilota automatico inserito dal Napoli dopo le cattive notizie da Kharkiv: scarsa voglia di affondare il secondo colpo che poi porta a chiudere con una sconfitta.



Senza Insigne, Sarri lancia Zielinski esterno alto e la scelta viene subito premiata: dopo neanche due minuti il polacco insacca da due passi recuperando una palla vagante in area, batte il secondo portiere olandese Vermeer (debutto stagionale) e mette in condizione gli oltre 1000 tifosi azzurri in trasferta di concentrarsi sull'altra partita del girone F.



Ma poco dopo la mezz'ora il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa di Jorgensen in anticipo su Albiol spegne i sogni del Napoli. Al 36' rigore non dato a Callejon, che subisce fallo in area da Malacia. Nel finale espulso Vilhena per doppio giallo anche se il secondo intervento su Ounas era probabilmente da rosso diretto. Gli olandesi cercano la prima vittoria nel girone fino alla fine e completano la rimonta al 91' con la rete di St. Juste che anticipa - ancora una volta - Albiol.



Classifica finale girone F: Manchester City 15, Shakhtar Donetsk 12, Napoli 6, Feyenoord 3.