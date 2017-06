Champions League: Dani Alves, Pjanic e Mertens nella top 11 settimanale dell'Uefa

Ci sono 3 'italiani' nella top 11 dell'Uefa della seconda giornata di Champions League. Si tratta degli juventini Dani Alves e Pjanic, andati in gol contro la Dinamo Zagabria e dell'azzurro Dries Mertens che ha trafitto il Benfica con una doppietta. Nel reparto difensivo ben tre giocatori del Copenaghen: Ankersen, Augistinsson e Jorgensen. Ha influito evidentemente il netto 4-0 inflitto al Club Brugge.



In mezzo al campo Delaney, a completare il quartetto del Copenaghen, e Ruiz dello Sporting Lisbona accanto a Pjanic. In avanti il tridente composto dal centravanti del Psg Cavani (2 gol al Ludogorets), da De Jong (Psv) e dal già citato Mertens. Mancano nella squadra i campioni più attesi come Cristiano Ronaldo, Suarez e Neymar, ma queste e altre stelle avranno tempo per rifarsi.