Champions League, dal 2018 parte la nuova formula

L'Uefa ha confermato la rivoluzione nella formula della Champions League a partire dall'edizione 2018/19 e (almeno) fino al 2020/21: i quattro maggiori campionati europei (classificati in base al ranking) avranno sempre quattro squadre qualificate. La novità investe quindi anche la Serie A, al momento proprio quarta (dietro Germania, Spagna e Inghilterra) nel ranking dei campionati Uefa: fondamentale, quindi, sarà non farsi superare da Francia, Portogallo e Russia che pressano.



Novità anche per il ranking dei singoli club, che dipenderà anche da fattori economici mentre i risultati sportivi si conteranno in tre blocchi: dal 1956 (data di inizio della Coppa dei Campioni) sino al 1993 (anno di nascita della Champions League); dal 1993 al 2008 e infine quelli dell'ultimo decennio fino al 2018 con i risultati recenti che avranno maggiore valore. Il ranking servirà per determinare le fasce dei sorteggi e la distribuzione dei soldi alle squadre. I premi saranno più ricchi e divisi in market pool (prima al 40%, ora inciderà per il 15%), i risultati storici (30%), i risultati della stagione in corso (30%) e la quota fissa di partecipazione (25%).



"Le modifiche - ha spiegato il segretario generale ad interim Uefa, Theodore Theoridis - continueranno a garantire la qualificazione in base a meriti sportivi e il diritto di tutte le federazioni e dei loro club di partecipare alle principali competizioni europee".