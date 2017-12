Champions League: Chelsea agli ottavi, il Cska spera ancora

Sei gol nei due anticipi del mercoledì della quinta giornata di Champions League e sono risultati importanti: il 4-0 del Chelsea sul campo del Qarabag porta Antonio Conte agli ottavi di finale mentre il 2-0 casalingo del CSKA Mosca contro il Benfica continua a tenere vivo il sogno di qualificazione per i russi.



QARABAG-CHELSEA 0-4

A Baku, subito uno spavento per i Blues che subiscono la clamorosa traversa di Michel con David Luiz praticamente fermo. Ma al 19' c'è la svolta del match, Pedro serve Willian in area, minima trattenuta di Sadygov che però il portoghese Sousa punisce con un rigore. Hazard segna due volte - infatti il fiscale fischietto portoghese fa ripetere il penalty - e porta in vantaggio il Chelsea. Al 37' splendida combinazione tra Willian e Hazard, il belga di tacco restituisce al brasiliano che fa 2-0. Nella ripresa fallo di Garayev su Willian, altro rigore, altra ripetizione ordinata da Sousa: ma anche questa volta Fabregas non sbaglia. Willian da fuori area firma la doppietta personale e il poker all'86'. Conte matematicamente agli ottavi di finale ma la posizione finale nel gruppo C dipenderà anche dalla Roma e dall'ultimo turno



CSKA MOSCA-BENFICA 2-0

I russi segnano un gol per tempo: al 15' filtrante di Natcho per Schennikov che, tutto solo, batte Bruno Varela mentre al 56' sfortunata autorete di Jardel sul tiro-cross di Vitinho. Il Cska sale a 9 punti nel gruppo A e può ancora sperare nella qualificazione anche se, in caso di arrivo a pari punti con il Basilea, sarebbe in svantaggio con gli svizzeri per gli scontri diretti.