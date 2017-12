Champions League, Besiktas agli ottavi. Lo Spartak beffato nel recupero

Nella 5.a giornata del gruppo G di Champions League il Besiktas pareggia 1-1 con il Porto alla Vodafone Arena e si qualifica per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale. Il match stenta a decollare fino al 19' quando José Sà respinge in qualche modo il destro di Babel da fuori. 10' più tardi gli ospiti passano: dalla destra Ricardo Pereira mette in mezzo e Felipe di prima con un gran destro batte Fabri. La reazione dei bianconeri non si fa attendere: Quaresma impegna Josè Sà da posizione ravvicinata. Le Aquile nere tuttavia continuano a concedere spazi invitanti in difesa: Aboubakar conclude alto su un nuovo invito di Ricardo Pereira. In un susseguirsi incessante di emozioni, al 41' arriva il pari firmato da Talisca che deposita in rete su assist di Tosun.



Nel secondo tempo il Besiktas prova ad alzare i ritmi: Babel centra una clamorosa traversa con un bolide di destro mentre Quaresma chiama José Sà a un super intervento. Il Porto risponde con il solito Ricardo Pereira che spreca un rigore in movimento (esterno destro a lato). Il sottile equlibrio regge fino al triplice fischio conclusivo.



SPARTAK MOSCA-MARIBOR 1-1

L'undici di Carrera parte subito forte e sfiora il vantaggio: Pasalic calcia alle stelle in area avversaria. La formazione russa fatica a trovare varchi anche se si presenta ancora dalle parti di Handanovic: il colpo di testa di Zé Luis non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti non si limitano a difendere ma tentano anche qualche proiezione in avanti: il destro di Vrhovec termina sul fondo. Sul fronte opposto i tentativi dello Spartak vanno a sbattere sul muro rivale.



Nella ripresa gli sloveni vanno a un passo dall'1-0: Suler colpisce il palo sulla punizione di Vrsic. Si tratta di un lampo: con il trascorrere dei minuti l'intensità del match si abbassa notevolmente e le due squadre si annullano. Soltanto nel finale i padroni di casa aumentano i giri del motore: Zé Luis fallisce di testa l'1-0 (cross di Zobnin) ma si fa perdonare all'82' sbloccando il risultato grazie a un tocco di sinistro sotto porta. I Viola reagiscono rabbiosamente gettandosi in avanti: Mesanovic agguanta il pari in pieno recupero ribadendo in rete quasi sulla linea. Nella classifica del gruppo E lo Spartak resta al terzo posto alle spalle di Liverpool e Siviglia e vede complicarsi il discorso qualificazione.