Champions League, Barcellona-Manchester City 4-0: tripletta di Messi

Il mercoledì di Champions League, valido per la terza giornata della competizione, regala ben 28 gol. Sei di questi vengono realizzati all'Emirates Stadium, dove l'Arsenal regola il Ludogorets con un magistrale 6-0: in gol Sanchez - pallonetto da rivedere e rivedere - Walcott, Oxlade-Chamberlain e soprattutto Ozil, migliore in campo con una tripletta. I Gunners guidano il gruppo A, a quota 7, insieme al PSG, che regola 3-0 il Basilea al Parco dei Principi: Di Maria apre le marcature, Luca raddoppia e Cavani chiude il match su rigore. Sfortunatissimi gli svizzeri che, nel corso dei 90', colpiscono tre pali. La squadra di Emery e quella di Wenger sono ormai a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Nel gruppo B, lo stesso del Napoli, il Benfica batte 2-0 in trasferta la Dinamo Kiev, grazie al rigore di Salvio e al mancino di Cervi: prima vittoria in questa edizione del torneo per i portoghesi.



Terza vittoria in tre gare per il Barcellona che, nel big match del gruppo C, supera 4-0 il Manchester City trascinato da un superlativo Lionel Messi, autore di una tripletta al ritorno dall'infortunio. L'argentino vola a quota 92 gol in Europa (89 in Champions League) e diventa il calciatore ad aver realizzato più gol nei match in casa nella storia della Champions (50). Di Neymar la quarta rete dei catalani. Serata da dimenticare per Guardiola, sconfitto nettamente al Camp Nou dall'amico Luis Enrique. Da segnalare le espulsioni del portiere dei Citizens, Bravo - sul risultato di 1-0 - e del difensore blaugrana Mathieu - sul 3-0 - e soprattutto il rigore parato da Caballero a Neymar nel finale. Il City resta secondo, ma deve fare attenzione al Borussia Monchengladch. I tedeschi vincono 2-0 in Scozia contro il Celtic, con i gol di Stindl e Hahn, e ora si trovano a un solo punto dagli inglesi. Nel gruppo D, il Bayern Monaco si sbarazza del PSV: all'Allianz Arena finisce 4-1. La squadra di Carlo Ancelotti si porta sul 2-0, grazie a Muller e Kimmich, poi Narsingh prova a riaprire il match, ma nella ripresa Lewandowski e Robben archiviano la pratica. Al primo posto del girone, però, c'è l'Atletico Madrid, che batte 1-0 il Rostov in trasferta: decide Ferreira-Carrasco. Colchoneros a punteggio pieno.



