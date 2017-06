Champions League, Barcellona e Bayern Monaco a valanga. Benfica rimontato nel recupero, 1-1 tra PSG e Arsenal

La Champions Leauge è finalmente tornata e il primo gol dell'edizione 2016-17 porta la firma di Cavani. Al Matador basta un 1' per portare in vantaggio il Paris saint Germain contro l'Arsenal. Nella ripresa, però, i Gunners si svegliano e, per merito di Sanchez, trovano l'1-1 al 78'. Espulsi nel finale Giroud e Verratti. Sempre nel girone A, al St. Jakob Park, finsce 1-1 tra Basiela e Ludogorets; all'80' Steffen risponde alla rete di Jonathan Cafu, siglata al 45'. Nel gruppo B - lo stesso del Napoli - il Benfica pareggia 1-1 col Besiktas al da Luz: in gol l'argentino Cervi al 12', poi l'ex Talisca rovina la festa ai portoghesi con una gran punizione al 93'.



Nel girone C tutto facile per il Barcellona, trascinato da un grande Messi. Contro il Celtic, l'argentino apre le marcature al 3' e realizza il 2-0, al termine di una fantastica combinazione con Neymar, al 27'. Nel mezzo, gli scozzessi hanno la chance per pareggiare i conti: Dembelé, eroe dell'Old Firm, guadagna un calcio di rigore e si presenta dal dischetto, ma ter Stegen gli dice no. A chiudere la pratica ci pensano Neymar - punizione vincente al 50' - Iniesta - bolide al volo al 59' - ancora Messi - al 60', per la tripletta personale - e infine Suarez al 75' e all'88'. Il tabellone del Camp Nou dice 7-0 per la squadra di Luis Enrique. Rimandata, invece, l'altra gara del gruppo C, tra Manchester City e Borussia Moenchengladbach, causa maltempo.



Goleada per il Barça, ma anche per il Bayer Monaco di Carlo Ancelotti, che vince 5-0 contro l'esordiente Rostov. Bavaresi avanti al 28' con il rigore trasformato da Lewandowski. Al 47' arriva il 2-0, firmato Muller, poi sale in cattedra Kimmich che, tra 53' e il 60' realizza una doppietta. L'ultimo gol della serata viene segnato da Bernat al 90'. Infine, nell'altra sfida del girone D, l'Atletico Madrid batte 1-0 il PSV Eindhoven al Philips Stadion. Decisivi Saul, autore del gol partita al 43', e Oblak, bravissimo a neutralizzare il rigore di Guadrado.