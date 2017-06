Champions League, alla scoperta delle avversarie di Juventus e Napoli

La Juventus ha costruito una grande squadra per essere protagonista in Champions League. Arrivare fino in fondo non sarà facile, ma i bianconeri hanno le carte in regola per fare bene sin da subito. L'esordio è fissato per il 14 settembre contro il Siviglia, qualificatosi alla fase a gironi grazie alla conquista dell'ultima Europa League. Oltre all'addio dell'allenatore Emery, passato al PSG e rimpiazzato da Sampaoli, il club andaluso ha perso pure Krychowiak, Gameiro e Llorente. I soldi, ricavati dalle cessioni, sono stati rinvestiti per acquistare undici giocatori, tra cui Ganso, Vietto più tre vecchie conoscenze della nostra Serie A: Vazquez, Correa e Sirigu. L'altra insidia del gruppo H è rappresentata dall'Olympique Lione di Lacazette, vicecapocannoniere dell'ultima Ligue 1. Il bomber francese sarà al centro del tridente, completato da Fekir e Cornet. A centrocampo, il tecnico Genesio si affida a Tolisso, mentre la difesa sarà priva di Umtiti, passato al Barcellona. L'ultima sfidante è la Dinamo Zagabria, ormai orfana dei talenti di Brekalo, Rog e Pjaca, ceduto proprio alla Juventus. È rimasto, invece, Coric, l'ultimo baby campione cresciuto nelle giovanili del club croato.

Sorteggio favorevole per i bianconeri, ma anche per il Napoli che, dalla prima fascia, ha pescato il Benfica. Dopo la vittoria in campionato, i portoghesi hanno dovuto salutare Renato Sanches e Gaitan, passati rispettivamente a Bayern Monaco e Atletico Madrid per una cifra complessiva di 60 milioni di euro. Un bottino di tutto rispetto, riutilizzato per il riscatto di Mitroglou e per gli arrivi di Rafa Silva e Cervi, pedine molto utili per il gioco offensivo di Rui Vitoria. La terza forza del gruppo B è la Dinamo Kiev di Rebrov. Gli ucraini si sono mossi poco sul mercato, dove hanno lavorato soprattuto in uscita. Gli acquisti Gladky e Romov non entusiasmano, specialmente dopo le partenze di Dragovic e Miguel Veloso. Cessioni importanti anche per il Besiktas, ultimo avversario degli azzurri, costretto a vendere José Sosa e Gokhan Tore. Al loro posto sono arrivati Aboubakar, Talisca, Inler e l'ex Barcellona, Adriano. L'idolo dei tifosi, però, resta Ricardo Quaresma.